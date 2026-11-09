El Ayuntamiento de Zaragoza fija unos servicios mínimos de hasta el 90% para servicios esenciales por la huelga general

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha decretado unos servicios mínimos para los servicios esenciales con motivo de la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, que llega hasta el 90 por ciento y en el caso del Cuerpo de Bomberos es del cien por cien.

Dentro de los servicios esenciales, en el caso del personal funcionario en régimen de jornada especial, los servicios mínimos serán de entre el 70 y el 90 por ciento de los funcionarios de carrera que presten servicio en cada turno.

Entre los servicios esenciales se presta especial atención a los de naturaleza asistencial como son el albergue municipal, Casa Amparo, Casa Acogida o Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones. También están los servicios esenciales con afección directa a la salud y salubridad pública, que son la Unidad de Cementerio, Servicio de Salud Pública, o a la seguridad --bomberos-- o servicios esenciales vinculados a la gestión de infraestructuras básicas como es el agua potable, alcantarillado, alumbrados público, control de la movilidad y limpieza pública.

El personal funcionario en régimen de jornada normalizada tendrá unos servicios mínimos entre el 5 y el 15 por ciento de los funcionarios de carrera en cada una de las unidades y dependencias y en todo caso 1 funcionario de carrera en cada una de aquellas.

NECESARIOS

Otro apartado son los servicios necesarios que integra todos los servicios administrativos que garantizan el ejercicio de derechos a los ciudadanos y el dar cobertura a los derechos de terceros y en particular garantizar la libertad de trabajo.

En este epígrafe está el personal funcionario en régimen de jornada especial que tendrá que haber 1 funcionario de carrera en cada una de las dependencias que permita la apertura y mantenimiento básico y mínimo de la instalación y atención básica al ciudadano.

El personal funcionario en régimen de jornada normalizada tendrá unos servicios mínimos de entre el 5 y el 15 por ciento de los funcionarios de carrera en cada una de las dependencias y en todo caso 1 funcionario de carrera en cada una de aquellas que permita informar y atender a la ciudadanía y la prestación de servicio a la Organización.

En el caso de los servicios necesarios administrativos o similares también será de entre el 5 y el 15 por ciento y en todo caso 1 funcionario de carrera; en los servicios necesarios vinculados a la toma de decisiones por parte del gobierno y del personal directivo los servicios mínimos asciende a entre el 50 y el 70 por ciento y en todo caso 2 funcionarios de carrera.

En el apartado tercero del decreto se encomienda a los titulares de las jefaturas de las unidades organizativas o en su defecto al respectivo superior jerárquico, realizar las gestiones oportunas para llevar a cabo la notificación individualizada al personal funcionario que deba atender los servicios mínimos acordados, así como efectuar el oportuno control de presencia del personal municipal que asista a prestar servicio.

El personal funcionario interino, así como el personal laboral será designado para la prestación de servicios mínimos en supuestos en los que no resulte posible su cobertura mediante personal funcionario de carrera. Deberá procurarse excluir de la designación para la prestación de servicios mínimos a los miembros de la Junta de Personal, Comité de Empresa y Delegados Sindicales de las Secciones Sindicales convocantes, añade el decreto de servicios mínimos.

Asimismo, se advierte de que el personal municipal designado para prestar los servicios mínimos que incumpla la obligación de atenderlos, incurrirá en falta tipificada como "muy grave2 conforme a lo dispuesto al respecto en el artículo 95.2.m del Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

El quinto apartado informa que el personal municipal que ejercite del derecho de huelga no devengará ni percibirá las retribuciones correspondientes al tiempo en que permanezcan en esta situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga, en ningún caso, carácter de sanción disciplinaria ni afecte al régimen de prestaciones sociales.

Asimismo, este decreto no supone limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación.

En otro epígrafe se deja claro que se suspenden todos los permisos, vacaciones, excesos de jornada y compensaciones en tiempo por servicios extraordinarios, que puedan concederse por las distintas jefaturas para esta jornada del 11 de noviembre de 2026, excepto los que hayan sido autorizados con la firma correspondiente de la jefatura y recibidos en el Servicio de Relaciones Laborales hasta la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto.

El no asistir al puesto de trabajo al amparo de una autorización irregular o sin autorización, "dará lugar al no devengo ni percepción de las retribuciones correspondientes".