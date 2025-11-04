El Ayuntamiento de Zaragoza habilita 4 pisos con 20 plazas para acompañar a la integración de jóvenes inmigrantes

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado cuatro pisos con un total de 20 plazas para facilitar el arraigo a jóvenes inmigrantes de origen subsahariano, que recibirán formación a través de la Fundación Dolores Sopeña para capacitarlos con la finalidad de que accedan al mercado laboral y se integren en la sociedad.

Además, se licitará un contrato menor entre esta semana y la próxima para un proyecto piloto con metodología innovadora para 12 jóvenes sin hogar y que será ampliable al año próximo.

Asimismo, el albergue municipal dispone de 160 plazas incluidas las 40, que se habilitan por frío extremo y que comprende de noviembre a mazo. Además de los dos pabellones de emergencia por frío se habilitará un piso de grandes dimensiones equipado para 25 hombres que se podría ampliar, en colaboración con Cruz Roja.

A todas ellas se suman otras 55 plazas nuevas en el albergue de las que 40 son para hombre y 15 para mujeres que estarán operativas a finales de año cuando esté terminada la ampliación del albergue municipal y para lo que ya está comprado el mobiliario con la intención de que se ocupen cuanto antes.

De este modo, el albergue municipal tendría alrededor de 240 plazas a las que se suman las 65 viviendas temporales con capacidad de 189 plazas lo que arroja un total de 420 recursos en la ciudad.

INVERSIÓN

En paralelo, se licitará un nuevo contrato de alimentación del albergue para atender a esas nuevas 55 plazas y la intención es que esté ocupado al cien por cien a principios de año 2026 y también conllevará la contratación de 13 trabajadores más.

El tiempo de estancia en el albergue municipal ha cambiado desde que en 2019 solo se podía pernoctar 6 días cada tres meses y en la actualidad se ha ampliado a 24 días y hasta 60 días y los ha y que están varios meses.

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha confiado en que todas estas medidas permitan que "el albergue se esponje" y se puedan ver los frutos de este impulso a este equipamiento municipal a principios de 2026 en el que se invierten 5 millones de euros en su reforma integral.

Todas estas medidas conllevan un aumento presupuestario en gasto corriente y si en 2017 eran 563.120 euros los dedicados al albergue municipal, en 2025 han aumentado hasta los 915.197 euros.

También ha aumentado la colaboración con las entidades sociales dedicada al sinhogarismo, porque "este trabajo se tiene que hacer en red para que tenga éxito". Así, ya se han firmado los convenios con la Fundación San Blas y Fundación Federico Ozanam por 30.000 euros cada una, que se suman a los de otras entidades, además de los 100.000 euros del Banco de Alimentos para sumar 514.000 euros frente a los 200.050 euros de 2017.

En cinco años se ha pasado a destinar más del doble a las entidades sociales dedicadas al sinhogarismo que colaboran con el Ayuntamiento de Zaragoza, sin contar la convocatoria de subvenciones.

PERFILES

Marian Orós ha explicado los tres tipos de perfiles de personas sinhogar, que hay en la ciudad; el prototipo tradicional; los inmigrantes con o sin derecho a protección internacional y los trabajadores vulnerables que no pueden pagar un alquiler.

Entre los que 53 que se localizan en el Parque Bruil, 29 son jóvenes subsaharianos procedentes de Mali y Burkina Faso, que tienen derecho a protección internacional, que es uno de los perfiles que "más ha crecido", ha puntualizado Orós.

Cuando llegan a España piden en el departamento de Extranjería de la Policía Nacional ese derecho a protección internacional porque hay acuerdos firmados con sus países de origen y si se les acepta tienen derecho a regularizar su situación legal, además de trabajo y vivienda.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Orós ha comentado que a esos inmigrantes con derecho a protección internacional los tiene que atender el Gobierno de España para aseverar que en Aragón, según datos de la Delegación del Gobierno hay 321 plazas libres, que están sin cubrir.

Esta situación hace que sea el Ayuntamiento la institución que se haga cargo con sus medios y así se les brinda manutención y servicio de duchas y ropero en el albergue. "Es el Gobierno de España el que tiene que hacerse cargo porque "además tienen recursos", ha instado Orós.

En declaraciones a los medios de comunicación, Orós ha insistido en que "son personas que tienen derecho a protección internacional, lo que ocurre es que por burocracia se pasan varios meses en calle" por ello ha pedido que "no se queden en la calle" al alertar de que si una persona está seis u ocho meses en la calle "se va a convertir en una persona sin hogar, crónica, cuando son chavales que vienen a tener un futuro y a trabajar".

Al respecto, ha aseverado que "la inmigración es una oportunidad", pero ha avisado de que "se ha convertido en un problema porque la gestión del Gobierno de España es muy mejorable".

Por otro lado, ha informado de que el último recuento de personas sin hogar que viven en la calle, que data de noviembre de 2023, es de 166 y a finales de este mes de noviembre se volverá a hacer --es cada dos años--, pero con recursos propios del Ayuntamiento de Zaragoza a través de Cruz Roja porque el "Gobierno de España ha dicho que no lo hará", ha lamentado Orós.