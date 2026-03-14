El Ayuntamiento de Zaragoza implantará un nuevo sistema económico-financiero para agilizar la carga administrativa

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ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio y suministro para implantar el nuevo sistema económico-financiero del Ayuntamiento, un proyecto estratégico para modernizar la gestión económica municipal, mejorar el acceso a los datos y reforzar la seguridad y eficiencia en la toma de decisiones.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa INETUM, compañía responsable de algunos de los principales proyectos de implantación de este tipo de sistemas en grandes administraciones públicas como Madrid, Valencia o Barcelona.

El presupuesto final de adjudicación asciende a 6,17 millones de euros (IVA incluido), lo que supone un ahorro cercano al 10% respecto al presupuesto inicial de licitación. El contrato incluye tanto el servicio de implantación y mantenimiento del sistema, como el suministro de licencias informáticas necesarias para la infraestructura tecnológica.

MEJOR INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

La implantación del nuevo sistema permitirá mejorar significativamente el acceso a la información económica municipal, con datos actualizados incluso a diario, lo que facilitará una gestión más eficiente y una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones políticas y administrativas.

El proyecto también responde a recomendaciones reiteradas de los informes de control finaniero y de la Cámara de Cuentas, que vienen señalando la necesidad de modernizar el sistema económico-financiero municipal para mejorar aspectos como la contabilidad analítica, la gestión del inventario o la elaboración de la contabilidad consolidada.

La automatización de procesos y el tratamiento avanzado de datos reducirá además la carga administrativa vinculada al tratamiento manual de información, permitiendo que los recursos municipales puedan centrarse en tareas de mayor valor añadido.

UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

El nuevo sistema permitirá integrar en una única plataforma la contabilidad presupuestaria, financiera y analítica, la tesorería, la gestión de proveedores, la ejecución presupuestaria, los anticipos de caja fija, los pagos a justificar, la gestión de activos e inventario, la gestión de ingresos no tributarios y la consola de facturas conectada con el Registro Contable de Facturas y el sistema de fiscalización previa de la Intervención General.

Además, el proyecto incorporará un sistema avanzado de analítica de datos o 'lago de datos' que facilitará la explotación de la información tanto dentro como fuera de la plataforma.

El nuevo sistema no se alojará en servidores municipales, como ocurre actualmente con el sistema SICAZ, sino en una nube denominada SAP RISE, que cumple con el Esquema Nacional de Seguridad y que ya utilizan administraciones como la Comunidad de Madrid o el Gobierno de Aragón.

Este modelo permitirá una mayor capacidad de actualización tecnológica y facilitará la incorporación de mejoras evolutivas, incluidas aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

El sistema mejorará la accesibilidad de los datos para todas las áreas municipales, sin necesidad de intermediación constante del Servicio de Contabilidad, y facilitará la elaboración de documentos contables, la conformidad de facturas y la consulta de información económica.