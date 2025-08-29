El Ayuntamiento de Zaragoza, INCIBE y Fundación Ibercaja impulsan Startup Boost para acelerar empresas innovadoras

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza --por medio de Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología--, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Fundación Ibercaja y con la colaboración de Sherpa Tribe impulsan el proyecto Startup Boost para acelerar empresas innovadoras en movilidad, sostenibilidad y ciberseguridad.

Tanto la fundación bancaria como el consistorio desarrollan el programa Startegy como paraguas de Startup Boost y como parte de la iniciativa Incibe Emprende, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que facilita la financiación de los Fondos NextGeneration-EU.

En este caso, el programa comenzará el 17 de septiembre y se prolongará durante 4 meses, por lo que, los candidatos, tienen la posibilidad de solicitar su acceso hasta el 8 de septiembre, fecha en que se cerrará el proceso de inscripción y se analizarán los proyectos para su posterior selección.

Las startups que quieran inscribirse pueden hacerlo desde este viernes en el enlace 'https://form.typeform.com/to/ubl7VTTW'.

"La formación de los emprendedores de nuestra ciudad en asuntos tan actuales como la tecnología o la ciberseguridad es fundamental para que puedan seguir creciendo. Ésta es una nueva ocasión de fortalecimiento y modernización, que complementará la labor que ya se realiza a través de todos los programas realizados en Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología", ha indicado el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno.

Las startups seleccionadas podrán disfrutar de un formato híbrido, tanto online como offline, con 90 horas de sesiones de formación presenciales en las instalaciones de la fundación tanto de Mobility City como de Etopia, así como con 45 horas de mentorías individuales, y hasta 60 horas de asesoramiento personalizado.

MENTORES Y FORMADORES

Todas ellas se realizarán por parte de mentores y formadores destacados en los sectores tecnológico, movilidad, financiero, legal, ciberseguridad, internacionalización y emprendimiento.

Además, en el transcurso del programa se realizarán encuentros con agentes del ecosistema emprendedor tecnológico y de la movilidad, una oportunidad única para aprender de los éxitos de reconocidos líderes.

"En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo", ha afirmado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

La ciberseguridad es un sector que experimenta un relevante crecimiento que sostiene cerca de 125.000 empleos de calidad en España. Solo durante 2025 se estima que dicho sector podría generar más de 99.000 empleos estables, bien remunerados, de calidad y con proyección de futuro.

"Durante el programa, los participantes contarán con la orientación de expertos de primer nivel, incorporando la ciberseguridad como una pieza clave. A través de enfoques innovadores y estrategias adaptadas, los emprendedores podrán replantear sus modelos de negocio y mejorar su propuesta de valor en tiempo récord, logrando posicionarse con fuerza en un mercado altamente competitivo", ha explicado el fundador y CEO de Sherpa Tribe, Stéphan Maisons.