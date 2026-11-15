El Ayuntamiento de Zaragoza licita la compra de tres fuentes de agua fría y 20 bebederos para mascotas, por 36.000 euros

Archivo - Zaragoza.-Tres dispensadores de agua fría y nuevas fuentes y nebulizadores refuerzan la red pública de agua y refresco - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado la contratación de dos suministros para reforzar la hidratación en el espacio público: fuentes de agua fría y bebederos de uso para mascotas. Ambos se tramitan desde el Servicio de Infraestructura Verde, del Área de Medio Ambiente y Movilidad, y cuentan cada uno con un presupuesto de 18.137,90 euros con IVA incluido.

Con ese importe se prevé adquirir, en el primero de estos contratos, tres fuentes de agua fría. Estarán pensadas para espacios de alta afluencia y uso habitual de prácticas deportivas --bicicleta, running--. Se trata de instalaciones fijas, con conexión a la red de agua potable, y cumplirán la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Serán de acero inoxidable --INOX 316--, con sensor antivandálico, boquilla sin contacto, refrigeración por banco de hielo de al menos 45 litros por hora y temperatura regulable.

Incorporarán conexión 4G para conocer su uso en tiempo real, y el precio incluye su personalización con la imagen corporativa municipal, el transporte y un panel trimestral con métricas de uso. La garantía será de dos años y deberá asegurarse la disponibilidad de repuestos durante diez años.

El segundo contrato tiene por objeto dotar de bebederos a las zonas de recreo de mascotas, un elemento muy demandado por la ciudadanía. Se sustituirán equipos antiguos y se atenderán nuevas instalaciones.

Con el presupuesto previsto se calcula que podrán adquirirse unas 20 unidades, que serán instaladas por el personal de las contratas de mantenimiento del Servicio de Infraestructura Verde. El suministro deberá completarse hasta el 31 de diciembre de 2026 y se elegirá, entre las empresas que cumplan la ficha técnica, la oferta económica más ventajosa.

AHORRO DE AGUA Y EMISIONES DE LAS FUENTES DE AGUA FRÍA

Los datos de uso de los tres dispensadores de agua fría que ya funcionan en la Plaza de la Expo, el Parque Grande José Antonio Labordeta y el Balcón de San Lázaro permiten dimensionar el impacto de este tipo de equipamiento sobre aspectos tan determinantes como la sostenibilidad.

Sólo en octubre atendieron a 12.446 usuarios y dispensaron 6.576 litros, lo que equivale a 6.576 botellas de plástico que no hubo que fabricar y a 1.150 kilos de CO2 no emitidos. En promedio, cada usuario obtuvo algo más de medio litro de agua y El Balcón de San Lázaro concentró el 60% del consumo.

Desde finales de mayo, el balance acumulado asciende a 132.909 usuarios, 70.415 litros y 12.323 kilos de CO2 evitados. Las nuevas fuentes aportarán además datos periódicos de uso, que permitirán seguir evaluando su impacto.