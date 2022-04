El Ayuntamiento de Zaragoza organizará actos de apoyo a que la jota se declare Patrimonio Cultural de la Humanidad

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, una moción de VOX en la que se insta al Gobierno de la ciudad a que programe e impulse actos en orden a apoyar la candidatura de la Jota Aragonesa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en colaboración con la Academia de las Artes del Folclore y la Jota Aragonesa, dotándolo presupuestariamente.

La portavoz del grupo municipal de VOX, Carmen Rouco, ha dicho que la jota aragonesa lleva largo recorrido para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se llevará en octubre a la reunión del consejo de Patrimonio Histórico, junto a una 'flasmob' frente al Congreso de los Diputados.

Ha añadido que el Gobierno de Aragón y la Academia de la Jota Aragonesa, junto a instituciones, han organizado actos en toda España hasta marzo de 2023, cuando se decidirá en la UNESCO. "Si se logra llevará consigo medidas de salvaguarda en torno a la jota y sus profesionales", ha aseverado.

Rouco ha confiado en que logre este reconocimiento por la UNESCO y ha agradecido el apoyo expresado por todos los grupos a esta iniciativa de VOX.

La concejal de Podemos, Amparo Bella, se ha arrancado cantando una jota antes de manifestar el apoyo a esta iniciativa "que es cosa de todos". Ha relatado que es una danza española extendida por gran parte de la geografía nacional y con especial arraigo en Aragón desde el siglo XVIII hasta que en el XIX pasa a ser objeto de certámenes.

Ha agradecido el trabajo de asociaciones y grupos folclóricos, algunos cumplen 140 años, y es un "símbolo cultural de la comunidad aragonesa que se difunde dentro y fuera de las fronteras".

JOTA EN GENERAL

La concejal de ZeC, Luisa Broto, ha precisado que no es la única parte del folclore de Aragón, pero es "muy importante" el reconocimiento de esta forma de expresión de transmisión oral y ha abogado por recoger el sentir de todas las jotas también las "bastardas". Ha abundado en que la jota tenga ese reconocimiento popular del sentir de la vida, tradiciones y el trabajo y las que planteaban que la sociedad debía ser más justa, en referencia a las creadas en la república.

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha citado las actuaciones de jota que se programan en verano, Navidad, las fiestas del Pilar, el abrazo jotero, y el apoyo al 'flasmob' que se hará ante el Congreso de los Diputados.

Ha apuntado que se hizo una declaración institucional de apoyo a la jota en el pasado mandato y ha reiterado que se seguirá manteniendo ese apoyo. Ha lamentado que no sea específicamente la jota aragonesa y que el Ministerio de Cultura haya decidido que sea la jota en su conjunto, pero "no pasa nada y no por ello el apoyo será menor".

El concejal del PSOE, Antonio Barrachina, ha avanzado el apoyo de su grupo porque la jota es "parte intrínseca" del folclore de Zaragoza y de Aragón y también de ciudades fuera de la comunidad autónoma.

Ha subrayado que desde el PSOE apoyarán el sentir de la jota sin exclusiones y también cantada en aragonés porque cualquier lengua puede expresar ese sentir y que sirva para crear lazos que favorezcan la inclusión y la convivencia. "La jota cultura y no debe estar al servicio del a política", ha enfatizado.

El presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, Carmelo Arteaga, ha intervenido desde la zona de publico para pedir que la candidatura incluya medidas de salvaguarda y que se declararen bien inmaterial cuestiones importantes para Zaragoza, de "impacto directo, para que los que vienen detrás lo tengan mejor que nosotros".