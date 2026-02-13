El Ayuntamiento de Zaragoza pide a los vecinos que no se acerquen a las riberas ante la crecida de los ríos

Crecida del río Ebro a su paso por el Puente de Piedra en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha pedido a los vecinos de la ciudad que no se acerquen a las riberas de los tres ríos de la ciudad --Ebro, Huerva y Gállego--, en un momento en el que el aumento de su caudal es "muy visible y llamativo".

Así lo ha remarcado la responsable municipal de Bomberos, quien ha emplazado también a estar atentos a las indicaciones de todo el personal de emergencias.

En todo caso, el Consistorio zaragozano ha lanzado un mensaje de tranquilidad ya que los Bomberos "están siempre atentos a cualquier alerta o alarma" que llegue desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con respecto a los tres ríos que discurren por la ciudad.

Hasta el momento, la situación más complicada ha estado en el cauce del río Gállego, cuyo caudal máximo estaba previsto para la madrugada de este viernes, y ha provocado que los Bomberos hayan balizado los caminos que pueden verse más afectados, especialmente los situados en el barrio de Santa Isabel. Sin embargo, ya está de bajada y, del pico máximo previsto de 350 metros cúbicos por segundo, ha descendido hasta los 208,83 en su desembocadura, en Zaragoza.

Por ello, el Gobierno de Aragón activó el jueves el Plan de Inundaciones (Procinar) ante la crecida ordinaria del Gállego en su tramo final, entre Zuera y Zaragoza.

En el caso del Ebro, mantiene todavía un caudal ascendente, con 844 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital aragonesa y una altura de 2,87 metros. Ribera arriba, donde ya está alcanzando el pico máximo, está en los 927 metros cúbicos por segundo en Castejón (Navarra).