Activado el Plan de Inundaciones en fase de alerta por la crecida del río Gállego en su tramo final

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan de Inundaciones (PROCINAR) ante la crecida de caudal que está experimentando el río Gállego en su tramo final.

La Confederación Hidrográfica del Ebro estima que el río alcanzará un caudal de unos 350 metros cúbicos por segundo a su paso por el municipio de Zuera en torno a las 15.00 horas de este jueves, 12 de febrero.

Estas cifras implican que el nivel del río permanecerá en nivel amarillo, aunque podría rozar el naranja de peligrosidad. No se esperan daños en el casco urbano, si bien sí podría anegar tierras de cultivo y alguna caseta agrícola en la zona.

A esta hora, sobre las 10.00 horas, el Gállego ya está decreciendo en Ardisa, donde ha alcanzado una altura de 3,11 metros a las 8.00 horas de esta mañana.