El Ayuntamiento de Zaragoza recibe a las casas regionales tras la ofrenda de frutos más participativa - DANI MARCOS

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido en el salón de recepciones a las casas regionales que han participado en la ofrenda de frutos, uno de los actos más tradicionales de estas fiestas del Pilar que ha llenado el centro de la ciudad de folclore, trajes regionales y música popular.

Ha sido la ofrenda más numerosa y participativa celebrada hasta el momento, con la afluencia de cerca de 3.700 oferentes, que, ataviados con indumentaria de distintos puntos de España, han depositado los alimentos y productos de la tierra tras pasar por la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, les ha dedicado unas palabras, tras participar ella misma en esta "tradición tan bonita", que desde hace tres años se ha abierto a la participación de los vecinos y vecinas en representación de los distritos y barrios rurales de la ciudad.

La regidora ha llevado una reproducción de un atuendo, inspirado en el último tercio del siglo XIX, compuesto por interiores blancos, refajo de bayeta y saya exterior de percal en tonos azules acompañada de una chambra del mismo color y tejido. El delantal presenta estampado en algodón y, cubriendo los hombros, un mantón de gallos.

A las 14.00 horas, como estaba previsto, las Casas Regionales han entrado con sus estandartes por la puerta principal del Ayuntamiento y han subido por la escalera central hasta llegar a la planta noble de la casa consistorial, donde han sido recibidos en el salón de recepciones por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

La alcaldesa, quien ha reconocido sentirse muy emocionada e ilusionada por la "maravillosa" ofrenda de frutos, ha tenido palabras de agradecimiento y un "cariñoso saludo" para los miembros de todas las Casas Regionales.

"Todos habéis participado y habéis hecho que la ciudad vibre y que está tradición se haya consolidado y ampliado", ha manifestado, para recordar a continuación los 50 años de historia de esta ofrenda, que es un ejemplo de "solidaridad" por todos los alimentos donados y donde se muestra la "riqueza y la diversidad de España en cada uno de sus bailes, folclores y trajes". "Gracias por mantener vivas las tradiciones", ha indicado.

"ENTRAÑABLE"

Por su parte, la presidenta de la Federación de Casas Regionales de Aragón, Lola Sebastián, ha afirmado que esta ofrenda, que ha transcurrido con fluidez y normalidad, es uno de los actos "más entrañables" y con mayor significado de las fiestas del Pilar.

"Hacerlo juntos tiene un significado especial. Cada casa ha llevado los productos de su tierra, pero hemos ofrecido mucho más, hemos ofrecido las raíces, la cultura y las tradiciones", ha afirmado.

En su discurso, Lola Sebastián ha añadido que todos comparten algo fundamental, que Aragón es su tierra y, aunque cada uno proceda de un lugar diferente, todos caminan juntos por las calles de Zaragoza. "Aquí han crecido nuestras familias y hemos encontrado una tierra que sabe acoger y sumar", ha indicado.

A continuación y para finalizar el acto, las Casas Regionales de Navarra y Cataluña han exhibido parte de su folclore, como el Baile de los Bastones, una danza popular muy extendida en Cataluña y otras regiones, donde son conocidas como las danzas del paloteo, y la danza de las cintas bailada en torno a un mástil central.

Organizada por las casas regionales y el Ayuntamiento de Zaragoza, la ofrenda de frutos, además de ser una auténtica representación del folclore español y de la indumentaria regional de todos los lugares del país, se caracteriza por tener un fin solidario.

Todos los alimentos y productos de la tierra que los oferentes depositan a la Virgen del Pilar son después donados a la Hermandad del Refugio, el Banco de Alimentos, a comedores y otras entidades sociales de la ciudad. El año pasado se recogieron más de 14.000 kilos de alimentos.