El Ayuntamiento de Zaragoza suspende otras tres hogueras de San Juan este fin de semana por el riesgo de incendios

Archivo - Hogueras de San Juan - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido suspender otras tres hogueras de San Juan previstas para este fin de semana al mantenerse la alerta roja de incendios forestales del Gobierno de Aragón.

Estas tres hogueras son las previstas para este viernes, 26 de junio, en La Paz, y para el domingo en Miralbueno y Casablanca, ha informado el Consistorio zaragozano.

El Ayuntamiento ya suspendió la hoguera del Picarral, programada para el pasado viernes, y después hizo lo propio con el resto previstas en la ciudad durante todo el fin de semana y hasta la víspera de San Juan --23 de junio--.