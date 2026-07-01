Azcón: "Es absolutamente prioritario poder perimetrar el incendio" de Leciñena

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha suspendido su agenda en Bruselas para regresar a Zaragoza y seguir la evolución del incendio de Leciñena. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

BRUSELAS 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que desde la tarde de este jueves está siguiendo la evolución del incendio forestal, declarado en el término municipal de Leciñena, y que la preocupación es "extrema", y que "es absolutamente prioritario poder perimetrarlo". El fuego ha afectado a unas 2.200 hectáreas.

Azcón, que se encuentra en Bruselas, ha decidido cancelar su agenda de la tarde y regresar a Zaragoza. "Es verdad que la noche ha significado una evolución favorable, es decir, la humedad ha subido bastante, las temperaturas han bajado, el viento también se ha reducido, lo cual ha hecho que el trabajo haya sido un trabajo muy importante para que el incendio, que ayer estaba absolutamente descontrolado, hoy podamos hablar que se encuentra en fase de perimetración".

El presidente ha dicho que "se está intentando que el incendio no se extienda. Es fundamental que durante estas próximas doce horas las condiciones sean favorables. Aunque, por desgracia, la temperatura vaya a mejorar, no así lo va a hacer el viento, que se va a incrementar en las próximas horas, sobre todo, a partir de las dos de la tarde. Este momento en el que nos encontramos es absolutamente prioritario para poder perimetrar el incendio".

Azcón ha señalado que "hay una gran cantidad de medios trabajando en la zona, aunque no se descarta pedir todavía más medios al ministerio", al tiempo que ha destacado la coordinación de los medios de las distintas administraciones que están trabajando. "Lo están haciendo de una forma increíble y, por supuesto, siempre hay que agradecerle a todas las personas que luchan contra los incendios en nuestra comunidad autónoma".

ALCUBIERRE Y ROBRES

"A día de hoy hay dos municipios Alcubierre y Robres en los que se está haciendo un especial seguimiento, la previsión en este momento es que no pueda llegar el incendio, pero nos estamos ocupando de que en el peor de los casos los incendios no pueden llegar a esos municipios, que sería el peor de los escenarios posibles". Dichas localidades se encuentran en la provincia de Huesca.

El presidente de Aragón ha expuesto que "la realidad es que en este momento la preocupación es un punto menor de la que era ayer, pero sigue siendo extrema". Ha añadido: "Por eso hoy he decidido cancelar la agenda en Bruselas. Lo importante es estar siguiendo a pie el incendio, cómo se desarrolla en nuestra comunidad autónoma. Esta mañana lo he podido hacer de forma telemática, pero mañana espero estar allí viendo directamente cuáles son las afecciones y apoyando todo lo que tiene que ver con el trabajo de extinción del incendio".

Ha continuado diciendo que "es evidente que el incendio sigue avanzando. Ayer lo hacía de una forma descontrolada, hoy se trabaja en los tres frentes intentando que el perímetro sea el menor posible, pero cada hora el número de hectáreas que se van quemando evoluciona. En las próximas horas se seguirán quemando hectáreas hasta que consigamos estabilizar el incendio".

Jorge Azcón ha aseverado que "hay que trabajar en el control del perímetro y ojalá dentro de poco podamos decidir que el incendio está estabilizado y, por lo tanto, que el número de hectáreas no se sigue incrementando, pero no es el caso".