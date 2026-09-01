Azcón y las alcaldesas de las tres capitales rechazan la "chapuza" de Fomento en el tren de Teruel

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; las alcaldesas de Zaragoza, Natalia Chueca; de Teruel, Emma Buj; y de Huesca, Lorena Orduna, presentan en la sede del Ministerio de Transportes. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y las alcaldesas de Zaragoza, Natalia Chueca; Huesca, Lorena Orduna; y Teruel, Emma Buj, han registrado este martes, en la sede del ministerio de Transportes y Movilidad, en Madrid, las alegaciones al estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que el jefe del Ejecutivo autonómico ha tildado de "chapuza".

En declaraciones a los medios de comunicación, Jorge Azcón ha señalado que las alegaciones obedecen a "criterios técnicos", fundamentalmente, y ha rechazado la propuesta "injusta, inconsistente y carente de sentido" del Ministerio, que está proponiendo en su estudio informativo que la línea ferroviaria entre Teruel y Sagunto se mantenga con el recorrido del siglo XIX, que haya una única línea de ferrocarril y que haya tramos con una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora.

"A esa velocidad de paso de burra ni Teruel ni Aragón pueden avanzar", ha criticado el presidente de la Comunidad Autónoma, haciendo notar que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo tiene un diseño de "altas prestaciones" excepto en los 137 kilómetros que separan Teruel de Sagunto.

A su juicio, no hay razones económicas ni de rentabilidad ya que "las Rodalies de Cataluña tampoco son rentables y el Gobierno de España apuesta permanentemente por ellas".

"Lo que el Ministerio le está proponiendo a Aragón es la opción más barata, no había una opción más económica", lo que "contrasta" con la inversión de 1.500 millones de euros en el tramo Zaragoza-Teruel.

"El error histórico que se puede cometer lo podemos pagar durante décadas, serán 60 o 70 años de condenar el futuro de Teruel desde el punto de vista del ferrocarril", ha continuado Azcón, quien ha alertado de que este "apaño" creará "un cuello de botella" en el corredor.

Para Azcón "es incomprensible que en el Ministerio piensen que la tercera ciudad de España, Valencia, y la cuarta ciudad, Zaragoza, no tienen que estar unidas íntegramente por una red ferroviaria de altas prestaciones".

SIGLO XXI

"Nadie puede entender que uno de los principales puertos de España, con la principal plataforma multimodal del sur de Europa, que es Plaza, no esté unida por un tren, por un ferrocarril a la altura del siglo XXI".

Azcón ha recalcado que el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de las tres capitales están unidos, también la sociedad aragonesa, tras lo que ha recordado que, hace 20 años, el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero lo prometió así.

En las alegaciones, el Ejecutivo y los Ayuntamientos solicitan a la Unión Europea que otorgue a esta línea la calificación de 'altas prestaciones'

Por otra parte, Azcón se ha quejado de que algunas obras del Ministerio de Transportes y Movilidad en Aragón llevan un retraso de hasta más de un año y medio.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha señalado que, con el anterior Ejecutivo autonómico, se negó a firmar una declaración que proponía que este corredor enlazara Zaragoza con Tarragona, quedando la línea de Teruel como un anexo. Ha reivindicado una doble vía electrificada de altas prestaciones para "vertebrar todo Aragón".

"Lo barato sale caro", ha dicho Buj, insistiendo en que "no tiene sentido" la propuesta del Miniterio para el tramo Teruel-Sagunto. "No tiene sentido que en Teruel esas inversiones se reduzcan siempre a la mínima expresión".

VÍA ANTIGUA

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha aseverado: "Estamos ante una nueva chapuza del Ministerio de Transportes", donde un corredor que puede ser de alta velocidad en todo su trazado, de doble vía electrificada, y que permitiría una conexión competitiva entre el Cantábrico y el Mediterráneo, tenga un tramo de 137 kilómetros con una vía "simple y antigua". Chueca ha emplazado al Ministerio a retirar su estudio informativo

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asegurado que esta reivindicación es "lícita" y ha observado que los problemas de las ciudades de Teruel y Zaragoza afectan también a Huesca.

"No queremos infraestructuras del siglo XIX, sino infraestructuras e inversiones reales", ha continuado Orduna: "No merecemos ser una Comunidad Autónoma de segunda". Ha exigido al Ministerio que "trate con igualdad" a Aragón.