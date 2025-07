Azcón anuncia "la oposición frontal" del Gobierno de Aragón al acuerdo de Sánchez con Cataluña sobre el IRPF

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes "la oposición frontal" del Ejecutivo al acuerdo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con la Generalitat de Cataluña sobre el IRPF. Que todas las comunidades no estén "en pie de igualdad" significa "romper los principios de igualdad y solidaridad" y de financiación de los servicios públicos. "Hoy, cualquier representante político que defienda Aragón y España tiene que posicionarse en contra de este acuerdo" porque este "va contra la línea de flotación de los intereses de Aragón y del resto de comunidades autónomas y, por tanto, de los intereses de España", ha enfatizado.

"Hablamos de acabar con la España constitucional y abrir las puertas a una España plurinacional, de una España de dos velocidades, en la que los más ricos tendrán más recursos y lo más pobres, menos", ha considerado.

"El sistema de financiación es la base sobre la que los servicios públicos que presta la administración aragonesa. Hablamos de que, con este acuerdo, Aragón verá mermados sus recursos, aquellos con los que se sufragan los principales servicios públicos, como la sanidad, la educación y las políticas sociales, pero también la mejora de las carreteras, el cuidado de nuestro medio ambiente o el impulso de viviendas públicas", ha criticado.

Las estimaciones del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón indican que la reforma acordada de forma bilateral entre Cataluña y el Estado supondrá una pérdida directa de más de 230 millones de euros anuales de transferencias del Estado a Aragón debido a una reducción del 37,7% en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, una disminución de más de 44 millones en el Fondo de Cooperación y una caída de hasta 46 millones en las transferencias finalistas estatales.

"Aragón soporta, además, una infrafinanciación estructural que el actual modelo no corrige adecuadamente. No participa en los Fondos de Compensación Interterritorial y, además, el Fondo de Inversiones de Teruel no compensa al conjunto del territorio", ha recordado el presidente.

Ha emplazado a realizar "una labor pedagógica" porque "si los recursos se distribuyen de forma desigual los servicios públicos se van a prestar de forma desigual".

"Si el actual sistema de financiación ya es insuficiente este acuerdo significaría la puntilla, dinamitar los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, volar por los aires las aspiraciones de mejora de Aragón".

MEDIDAS

"Si unos ganan otros pierden y Pedro Sánchez está dispuesto a que perdamos calidad de vida con tal de mantenerse en La Moncloa", ha aseverado Azcón, de ahí la oposición "frontal" del Gobierno de Aragón que no solo tendrá una vertiente jurídica, incluyendo un recurso contencioso-administrativo, sino que planteará una "rebelión cívica" política y social, proponiendo a los aragoneses que expliquen en su iniciativa este acuerdo.

Azcón llamará a los principales representantes de los partidos para que se posicionen en contra y ha considerado necesario que las Cortes de Aragón debatan sobre este acuerdo porque el acuerdo "va contra los intereses de Aragón". También, a la secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, confiando en que acuda a la reunión "no solo para defender los intereses de Aragón, sino para ser leal con los aragoneses", recalcando que "los intereses de Aragón están por encima de cualquier otro cargo que ostente un aragonés".

"Si anteponen los intereses de Pedro Sánchez, lo van a tener que explicar porque este no va a ser un debate de días, sino de los próximos meses y durará mucho tiempo", ha continuado el presidente de la Comunidad, quien se ha preguntado si Alegría quiere ser ministra "a toda costa" o "está dispuesta a defender la Comunidad Autónoma de Aragón".

Ha apostado por elaborar "una amplia mayoría política" en las Cortes y que participen los agentes sociales y "de forma inmediata", exigiendo "lealtad a Aragón" porque "no puede haber tacticismos ni medias tintas". "Pongamos pie en pared, consigamos ponernos de acuerdo en un mínimo para defender Aragón, que en la actualidad es tanto como defender España", ha exigido.

Azcón ha sido tajante: "Los aragoneses no entendemos la convivencia sin ayudar a los que tenemos más cerca y más lo necesitan", añadiendo que "Aragón ha sido siempre una comunidad solidaria y porque Pedro Sánchez siga ostentando el poder y siga enganchado al sillón de La Moncloa los aragoneses no vamos a dejar de defender lo que somos".

En cuanto a la "rebelión cívica", ha explicado que "es un llamamiento al trabajo diario que cada aragonés tenemos que hacer para defender lo que es nuestro, nuestros servicios básicos, un debate sobre valores: No nos vamos a dejar engañar, el PSOE no puede pensar que siempre puede convencer con mentiras a una sociedad inteligente y madura".