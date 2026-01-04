Azcón apuesta por la convocatoria de unas elecciones democráticas en Venezuela "en el plazo de 30 días"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, recibe a representantes de la comunidad venezolana en la Comunidad. - FABIAN SIMON/GOBIERNO DE ARAGÓN

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su deseo de que, "en el plazo de 30 días", se convoquen elecciones en Venezuela "para que un gobierno democrático afronte una transición democrática", tal y como recoge "expresamente" la Constitución del país sudamericano.

Así lo ha trasladado Azcón tras recibir, en su despacho en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno autonómico, a diferentes representantes de la comunidad venezolana en Aragón, que le han contado dicha disposición constitucional, un día después del derrocamiento de su presidente, Nicolás Maduro, tras una intervención de los Estados Unidos que incluyó ataques aéreos sobre Caracas y otros puntos del país.

"Creo que lo mejor que les podemos desear es que se convoquen elecciones en el plazo de 30 días se cumpla y Venezuela pueda volver de donde nunca debió salir, que es a la democracia y a la libertad", ha reiterado.

El presidente aragonés ha agradecido a "los representantes democráticos del pueblo venezolano" por acudir a la sede del Ejecutivo autonómico a relatar la situación que actualmente vive el país, que es "de esperanza en el futuro, pero también de inquietud y de preocupación por sus familiares, por sus amigos y por todos los hermanos venezolanos que en este momento viven una situación extraordinariamente preocupante".

En todo caso, ha subrayado que "la realidad es que hoy Maduro ya no es un dictador", que es "un preso" y que, por lo tanto, "los demócratas no tenemos que sentir ninguna pena, ninguna tristeza".

"El narcodictador Maduro hoy está en una cárcel en Estados Unidos y eso significa que el drama que ha vivido el pueblo venezolano durante más de 20 años tiene un punto de inflexión y tiene una esperanza y una ilusión nueva", ha añadido.

El presidente aragonés ha remarcado que los últimos 27 años de chavismo han dejado "nueve millones de exiliados y el empobrecimiento de un país rico, con una democracia devastada con miles y miles de presos políticos".

"Lo que ha ocurrido durante estos 20 años de narcodictadura tiene unas consecuencias dramáticas", ha concluido Azcón, quien ha incidido en que este momento "de ilusión" supone "una oportunidad para lo esencial: que la democracia y la libertad llegue a Venezuela".

"ES EL MOMENTO DE MANTENERNOS UNIDOS"

Por su parte, el portavoz de Vente Venezuela, movimiento político liderado por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Alejandro Landaeta, ha dado las gracias al presidente aragonés por permitirles expresarse para "seguir llevando adelante el mensaje de liberar a Venezuela de un sistema oprobioso" que les ha tenido "cautivos" durante 26 años. "Hoy vemos los frutos de un trabajo que se ha venido realizando a través de muchos años por todos los venezolanos", ha agregado.

Landaeta ha recordado que, el 28 de julio de 2024, los ciudadanos de este país acudieron a las urnas porque tienen "un sentido altamente democrático": "Creemos en el desarrollo de la democracia para el desarrollo de la sociedad y, de esa forma, los venezolanos hemos venido actuando".

Todo ello mientras su país "está tomado por una estructura criminal" que no les ha permitido "el goce y disfrute" de sus derechos como ciudadanos, motivo por el cual han tenido que "solicitar la ayuda internacional para poder lograr los objetivos", en referencia a la intervención estadounidense.

En este punto, ha considerado que "hoy el escenario es otro" y que se está vislumbrando "una transición ordenada", como transmite su presidente electo, Edmundo González Urrutia, y la líder María Corina Machado.

"Acabamos de salir de un capítulo, creo que el momento político es otro y es el momento de mantenernos unidos", ha señalado Landaeta, quien ha añadido que "está en juego no solamente la libertad de todo un pueblo, sino la seguridad de todo un continente".

Ha reconocido que "hay opiniones encontradas", pero ha insistido en que, después de "26 años de maltrato donde se ha mancillado todo un pueblo", el derecho a la vida y a la libertad "es un derecho inalienable" que ha sido "violentado sistemáticamente" desde la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999.

"Hoy es un motivo no de celebración porque todavía no hemos logrado el objetivo completamente, pero es el inicio de una nueva etapa que va a cambiar radicalmente la situación geopolítica no solamente de Venezuela", ha zanjado.