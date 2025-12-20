Azcón: "Los aragoneses tenemos que seguir defendiendo día a día nuestros derechos y nuestras libertades"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado de la vicepresidenta, Mar Vaquero, y de los consejeros José Luis Bancalero y Claudia Pérez Forniés en la ofrenda de homenaje al Justiciazgo en su 434 aniversario este sábado en la plaza Aragón - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha llamado a los aragoneses "a seguir defendiendo día a día los derechos y libertades" porque "la defensa del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho y del imperio de la ley es algo que nos une a todos".

Azcón ha hecho estas declaraciones en el acto de homenaje al Justiciazgo en su 434 aniversario. Una ofrenda floral en el monumento dedicado a Juan de Lanuza que ha encabezado junto a la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y la presidenta de las Cortes, Marta Fernández y en la que se han dado cita representantes de diferentes formaciones políticas, instituciones y entidades aragonesas.

Coincidiendo con este 20 de diciembre, Día del Justicia y los Derechos y Libertades de la Comunidad autónoma se ha celebrado el tradicional homenaje al Justicia de Aragón con una ofrenda floral que reconoce a Juan de Lanuza como símbolo de Aragón.

El presidente aragonés ha recordado que "murió por defender los derechos de los aragoneses" y que la institución del Justicia de Aragón, llamada a "controlar al poder" representa "la tradición, la historia y el significado jurídico que Aragón tiene no solamente para nuestra comunidad autónoma, sino también para España y para una parte muy importante del ordenamiento jurídico en todo Occidente".

Azcón ha subrayado la unidad que concita este acto en la sociedad aragonesa para defender una institución propia, para defender su historia "y, sobre todo, ha apuntado, para defender que nuestros derechos y nuestras libertades".

"La defensa del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho y del imperio de la ley es algo que nos une a todos los aragoneses porque respetamos la ley y porque nos gusta cumplir los pactos y cumplir la ley", ha concluido.