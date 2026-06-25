Azcón avanza que incluirá la concertación del Bachillerato en los presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en el pleno de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado que intentarán poner en marcha de nuevo la concertación del Bachillerato para el curso escolar 2027/2028, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) paralizara cautelarmente la medida para el próximo curso: "Tengan la certeza de que lo vamos a hacer", ha dicho, concretando que PP y Vox la incluirán en el presupuesto de 2027.

Así ha respondido Azcón este jueves en una comparecencia solicitada por el grupo parlamentario de CHA. En su intervención ante la Cámara, tras ironizar sobre que las Cortes de Aragón debatan sobre derecho administrativo mientras en otros lugares se debate sobre derecho penal, ha resumido su posición en que su Gobierno quiere "ampliar derechos en educación" y "hay otros a los que no les parece bien que se amplíen los derechos en educación".

"Queríamos cumplir con nuestra palabra", ha insistido, repitiendo el argumento de que la concertación del Bachillerato en centros privados es una medida avalada por una mayoría política y que la impulsaron desde un Gobierno en funciones porque querían que las familias y alumnos afectados pudieran estudiar en colegios concertados con "la ayuda del Gobierno de Aragón". En este sentido, ha rechazado que, teniendo una mayoría "amplia", tengan que incumplir sus promesas y "hacer lo que dice la minoría".

Azcón ha reprochado al portavoz de CHA, Jorge Pueyo, su "demagogia" por querer que las familias de la escuela concertada "paguen". "No entiendo su alegría en perjudicar a miles de familias", ha apuntado.

De igual forma, ha dicho no entender lo que ha considerado una "cruzada" contra la educación concertada, sobre todo porque cuando están en el poder no lo hacen: "El Partido Socialista sabe perfectamente de lo que estoy hablando".

Ha negado que se dupliquen plazas ni que llenen "los bolsillos" de nadie y ha concluido cargando contra los grupos de la oposición: "Lo que ocurre es que ustedes no soportan que nosotros tengamos un proyecto educativo propio. La superioridad moral de la izquierda, el absolutismo moral que ustedes defienden les imposibilita entender que nosotros estemos defendiendo un proyecto educativo con más derechos para familias que optan por llevar a sus hijos a la educación concertada".

"PATALETA" DE PP Y VOX

El diputado solicitante, Jorge Pueyo (CHA) ha comenzado subrayando que el presidente comparece por su "arrogancia", porque "una cosa es defender un modelo educativo y otra muy diferente es creer que por hacer ganado las elecciones uno tiene derecho y tiene razón frente a todo el mundo: frente a la oposición, frente a la comunidad educativa, frente a los sindicatos, frente a la plataforma --en defensa de la educación pública-- e incluso frente a la ley". "El TSJA le ha parado los pies", ha apostillado.

"Ustedes, gente educada en buenas casas y los 'peperos' en particular, no están acostumbrados a que les lleven la contraria, no están acostumbrados a que un tribunal les lleve la contraria", ha espetado Pueyo, calificando la respuesta del PP como una "pataleta".

Ha preguntado por qué había tanta "prisa" en concertar el Bachillerato cuando hay más de 2.000 plazas públicas disponible, a lo que ha respondido que "quien no podía esperar era la cuenta de resultados de la privada, de sus amigos".

Para el portavoz aragonesista, el debate es que "la escuela pública tienen unas necesidades que no se están cubriendo", algo que "se lo están diciendo todos los días en la calle", citando las altas ratios, los alumnos "que pasan calor en las aulas" o golpes de calor en los comedores.

Unas necesidades que se podrían cubrir en parte con los 19 millones de euros previstos en inicio para concertar el Bachillerato, con los que se podría contratar a 400 profesores durante un curso completo, climatizar 98 centros, adaptar 126 patios al calor, pasar 260 aulas de 30 a 24 alumnos, construir tres colegios nuevos o un instituto grande "y aún le sobrarían 7 millones de euros", ha aseverado. A continuación, se ha interrumpido el debate durante unos segundos ya que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha llamado a Pueyo "demagogo".

Por último, el portavoz de CHA ha cargado contra la "sinvergonzonería" de PP y Vox, que quieren "que unos tengan de todo y otros no tengan de nada", y ha defendido que "libertad es igualdad de oportunidades, no privilegios".

"Es llamativo ver que para usted la libertad siempre empieza en un colegio concertado. Nunca en uno público. Y ya no voy a decirle que salga usted de la Z30. Salga usted de su círculo de amistades para conocer la realidad", le ha dirigido a Azcón.

"DE CHAPUZA EN CHAPUZA"

Por su parte, la portavoz socialista, Pilar Alegría, tras pedir respeto a los docentes de la comunidad que se movilizaron contra esta medida, ha reiterado que el Gobierno de Azcón va "de chapuza en chapuza", en referencia al varapalo judicial. "¿Si un auto judicial es una chapuza, que te condenen a 24 años de cárcel qué es?, le ha respondido el presidente, en referencia a la condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Alegría ha incidido en conocer los informes en los que se ha basado el Ejecutivo autonómico para impulsar esta concertación, que han pedido y no les remiten: "No lo enseñan porque nunca lo han tenido o porque saben perfectamente que la realidad mata su relato".

Una realidad, ha continuado, que pasa por que hay más de 2.000 plazas públicas y gratuitas sin ocupar, pese a tener profesor contratado para ello, con lo que la medida ahora suspendida cautelarmente supone "duplicar la existencia de un servicio que ya existe". "Es como si existiendo camas públicas en el hospital Miguel Servet, ustedes cogieran los recursos públicos para poner en marcha un hospital privado enfrente", ha expuesto.

La líder del PSOE también ha esbozado diversas propuestas que se podrían llevar a cabo con el dinero previsto para la concertación del Bachillerato, como la construcción de nuevos institutos en Parque Venecia (Zaragoza) y Monzón (Huesca), la gratuidad de los comedores escolares, nuevas plazas públicas de 0 a 3 años o más plazas de FP, también "públicas y gratuitas".

Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha considerado que Azcón "se precipitó y adoptó una decisión que no podía tomar estando en funciones", y le ha instado que tome la resolución del TSJA como "una oportunidad" y que, en lugar de "repetir el error", apueste por la escuela pública y abra oportunidades "para todos los aragoneses", porque a su juicio eso "sí que es respetar la libertad" y no aprobar una medida que no era necesaria al haber suficientes plazas en la red pública.

"¿Sabe lo bien que le vendrían esas perricas, por ejemplo, para la climatización de los centros públicos?", ha preguntado Buj, quien ha recalcado que es "una cuestión de salud pública".

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha defendido que "las acciones tienen consecuencias" y que Azcón "tendrá que responder a la ciudadanía por qué actúa en favor de las patronales de la educación privada en vez de a favor del interés general, como es su obligación".

PP Y VOX DEFIENDEN LA MEDIDA

Por parte de los grupos que conforman el Gobierno, Ana Marín (PP) ha preguntado a la oposición "qué es exactamente lo que celebran", indicando que la resolución del TSJA ha impedido a 1.800 jóvenes cursar el Bachillerato en un centro concertado y negando que la suspensión beneficie a la escuela pública.

Se ha detenido especialmente en los portavoces de PSOE y CHA, que "han confundido hacer política con ser mediático" y "les importa la nada el bien común".

Santiago Morón, de Vox, ha afirmado que la concertación beneficia a las familias "más humildes" y ha acusado a izquierda de utilizar la educación pública para sus "ensoñaciones liberticidas".