Azcón celebra los 50 años del Túnel de Bielsa: "Rompió décadas de aislamiento

El presidente Jorge Azcón, en el 50º aniversario del Túnel de Bielsa- Aragnouet - GOBIERNO DE ARAGÓN

BIELSA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este sábado en la conmemoración del 50 aniversario del túnel de Bielsa-Aragnouet, inaugurado el 5 de noviembre de 1976, "una obra que cambió la historia de este territorio. Rompió décadas de aislamiento y abrió nuevas oportunidades económicas y sociales para el valle de Bielsa y el conjunto del Sobrarbe", ha destacado.

Azcón ha recordado que el proyecto nació de la iniciativa de tres alcaldes y del esfuerzo de los vecinos de Bielsa, que avalaron un crédito municipal de seis millones de pesetas para financiar parte de las obras, que terminaron de pagar en 1995.

Cincuenta años después, el túnel sigue siendo una conexión estratégica. En 2025 registró casi 394.000 vehículos y, hasta finales de octubre de 2026, habían circulado más de 366.500, un 3,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El presidente Azcón ha subrayado que "mantener buenas comunicaciones es fundamental para luchar contra la despoblación y garantizar oportunidades en el medio rural".

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