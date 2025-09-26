Azcón considera que el debate deja claro que "en Aragón hay un proyecto" y llama a aprovechar el "momento histórico"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la rueda de prensa antes del acto de apertua solemne del curso académico del Campus Iberus - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, considera que el debate del estado de la Comunidad "ha servido fundamentalmente para que se vea que hay un proyecto en Aragón" en un momento que califica de "histórico" por el gran número de inversiones y ante el que apela a la "responsabilidad de todos" para "aprovecharlo" con el fin de "mejorar la sociedad".

Azcón ha valorado la doble jornada de debate de política general a preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa al acto de solemne apertura del curso académico 2025-2026 del Campus Íberus.

El presidente autonómico ha destacado la serie de anuncios realizados y su propósito de "mejorar la vida de los aragoneses, la calidad de los servicios públicos y aprovechar un momento excelente que vive nuestra Comunidad autónoma a la hora de atraer inversiones".

Una oportunidad de la que sacar partido, ha insistido Azcón: "Nunca tal número de inversiones han llegado y es responsabilidad del Gobierno, es responsabilidad de todos que las aprovechemos para mejorar nuestra sociedad", ha concluido.