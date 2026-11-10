Azcón considera que la huelga de maquinistas está "plenamente justificada" por la falta de seguridad ferroviaria

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, asegura que la huelga de maquinistas está plenamente justificada por que "lo que están pidiendo son más medios para que los que nos subimos a los trenes tengamos más seguridad". - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que la huelga de maquinistas convocada en el sector ferroviario está "plenamente justificada" ante la falta de medios y de inversiones para garantizar la seguridad de los viajeros. "Lo que están pidiendo es más medios para que los que nos subimos a los trenes tengamos más seguridad", ha señalado.

Azcón ha realizado estas declaraciones este martes en Huesca, tras la reunión mantenida con representantes de sindicatos policiales, asociaciones profesionales de la Guardia Civil y colectivos militares, al ser preguntado por el paro de los trabajadores ferroviarios.

El presidente autonómico ha asegurado que respeta el derecho a la huelga y ha defendido que, en este caso, existen motivos objetivos para la convocatoria. En su opinión, los maquinistas no reclaman incrementos salariales, sino que se destinen los recursos económicos necesarios para mejorar las condiciones de seguridad del sistema ferroviario.

"Hay negligencia, hay sectarismo a la hora de elegir a los profesionales que dirigen tanto la Renfe como el Adif", ha afirmado Azcón, quien ha contrapuesto las razones de esta movilización con las de la huelga general convocada para este miércoles.

A este respecto, ha sostenido que el paro de los maquinistas responde a "razones objetivas" y no a motivaciones partidistas, como considera que ocurre con la convocatoria general.