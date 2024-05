Azcón: "cuando gobierna el Partido Popular gobierna para todos y mejora la vida de los ciudadanos"

ZARAGOZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que "el único partido en todo Aragón que hoy, en plenas elecciones europeas, puede estar celebrando la victoria es el Partido Popular". Ha destacado que "cuando gobierna el PP gobierna para todos y mejora la vida de los ciudadanos".

Además de Azcón, el presidente del partido en Zaragoza, Ramón Celma; el candidato a la elecciones europeas, Borja Giménez Larraz, y las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj, respectivamente, han intervenido en un acto, que lleva por lema 'Un año de gobierno', y que ha tenido lugar en la trasera de la Lonja, y donde han recordado la victoria en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023.

Azcón se ha referido a la denuncia presentada por el PSOE contra la convocatoria de este acto del PP, que ha sido desestimada por la Junta Electoral Provincial de Zaragoza y ha autorizado su celebración.

"Hoy el Partido Socialista quería prohibir que celebráramos un año de la victoria electoral. Entiendo perfectamente que el PSOE no quiera que hablemos de que la mujer del presidente del gobierno está investigada por corrupción en un juzgado; entiendo que el Partido Socialista no quiere que los aragoneses sepan que la mujer del presidente del gobierno está investigada por la Fiscalía Europea; entiendo que no quieran hablar de Ábalos; entiendo que el Partido Socialista no quería que habláramos de ninguno de estos temas y, por eso ha intentado ha intentado prohibir este acto en la Junta Electoral".

Ha continuado diciendo que "el Partido Socialista no quería que hiciéramos un balance de gestión porque hasta el PSOE sabe que cuando gobierna el Partido Popular gobierna para todos y mejora la vida de los ciudadanos".

También se ha referido al mitin celebrado esta tarde por el PSOE, en el que el principio estaba prevista la presencia de la candidata Teresa Ribera, quien finalmente no ha venido a Zaragoza. "Parece ser que le ha surgido algo más y se ha ido a otro sitio en lugar de venir a Zaragoza, a la cuarta ciudad de España y a la capital de Aragón".

El también presidente del Gobierno de Aragón ha dicho que "no solamente venimos a celebrar que hace un año cambiamos el signo político de esta comunidad autónoma, sino que además lo hacemos como un partido unido, como un partido que puede preocuparse de los problemas de los aragoneses porque no tiene que preocuparnos de los problemas internos".

Sobre el candidato del PP a las elecciones europeas, Manuel Giménez Larraz, ha resaltado que es el único que tiene posibilidades de representar a Aragón en las próximas elecciones, habla idiomas y además lleva diez años trabajando en Europa".

Azcón considera que es muy difícil que "el PSOE pueda convencer a los aragoneses de que son capaces de defender Aragón, de que son capaces de defender los intereses de la tierra si no son capaces ni de ponerse de acuerdo entre ellos".

Además, ha reseñado que el PP puede hablar que el pasado 28 de mayo obtuvo 28 diputados autonómicos, 12 más que en las últimas elecciones, que gobierna en 261 ayuntamientos y en dos de las tres diputaciones provinciales. Azcón ha dicho que "podemos celebrar que los aragoneses confiaron en nosotros y que esa confianza significó un cambio político histórico que tiñó de azul nuestra comunidad autónoma".

Solo hay una comunidad autónoma en España con tres alcaldesas al frente de las capitales de provincia, ha apostillado. "Han ganado la alcaldía por su trabajo, no tienen cuotas, lo que tienen es su valía personal".

Azcón ha enumerado algunos logros de su gobierno. "Hemos aprobado unos presupuestos sociales bajando los impuestos, nos hemos preocupado de que haya ambulancias en todas las comarcas en las que las había quitado el Partido Socialista, el plan Pirineos, hemos puesto a Goya y a la cultura en el lugar en el que corresponde, y hemos presentado un plan vivienda en el que vamos a invertir 300 millones".

Azcón ha expuesto lo siguiente: "Si hay algo que hemos hecho especialmente bien durante estos meses ha sido crear riqueza, prosperidad, puestos de trabajo, que es la base de todo lo demás, y hemos presentado más inversiones empresariales en nuestra comunidad autónoma de las que presentaron los socialistas en los últimos ocho años, 22.000 millones de euros en diez meses".

El presidente de los populares aragoneses ha afirmado que el PP "va a trabajar hasta el último día para ganar las elecciones europeas".

Por su parte, el candidato del PP a las elecciones europeas, Borja Giménez Larraz, ha manifestado que desea que cuando en Europa se hable de España "se haga porque es motor de empleo, porque se protege a los que más lo necesitan. Ya basta de que en Europa se hable de España con preocupación por los ataques a la separación de poderes, a los jueces, a los fiscales, ya basta de que el protagonista español en la política europea sea un prófugo de la justicia".

Para Giménez, "solo debe haber un protagonista, los aragoneses, los españoles y, por eso, hay que ganar las elecciones el próximo 9 de mayo". Ha agregado que su objetivo y prioridad, en los próximos cinco años, es que la voz de Aragón se escuche en Bruselas.

El presidente provincial del PP en Zaragoza, Ramón Celma, ha apuntado que el objetivo "es seguir adelante luchando por los intereses de cada uno de los ciudadanos y huyendo contra las injusticias y desigualdades que promueve el gobierno de España".

El Partido Popular "se ha comprometido con todos los aragoneses y los españoles para defenderles ante las políticas de Pedro Sánchez, unas políticas que solo buscan beneficiar a unos pocos mientras desatienden las necesidades de muchos".

ALCALDESAS

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha estimado que en Teruel, el PP es "el partido de quienes quieren sentido común y no crispación" y "frente a los que levantan muros, nosotros tendemos las manos". Ha añadido que "no le preguntamos nunca a los turolenses si estás conmigo o estás contra mí. Nosotros estamos con todo el mundo".

Buj ha remarcado que ahora "además de celebrar el aniversario de las elecciones municipales, estamos a pocos días de unas elecciones europeas y podemos caer en el error de que las instituciones europeas, que la Unión Europea, es algo que está muy lejos de nosotros, y nada más lejos de la realidad".

Teruel "es una ciudad que comenzó a transformarse con fondos europeos, es decir, Europa está presente en Teruel y Teruel está presente en Europa". Ha concluido diciendo que las grandes políticas, las políticas globales, se marcan desde la Unión Europea, pero las hacemos nosotros, los alcaldes, los municipios, los ciudadanos, por tanto, Europa y los ayuntamientos están muy cerca".

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha incidido en que en Europa "se juega una parte importante de nuestro marco legal y una parte muy importante de los fondos que todos gestionamos". Por eso, "en cada pueblo, en cada ciudad son tan importantes las próximas elecciones del 9 de junio, y votar al Partido Popular será nuestra respuesta a favor de la libertad y la igualdad de todos los españoles".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha referido que "cuando gobierna el PP, todos, todos los zaragozanos, los que nos votaron y y los que no nos votaron, viven mejor, se benefician". Y ha señalado que "crecen los empleos, bajan los impuestos, mejoran los servicios públicos, mejoran los servicios sociales". El PP "es generar inversión, generar empleo y generar riqueza, y por eso hoy Zaragoza está tan de moda".

Chueca ha apostillado que "estamos ante unas nuevas elecciones y es muy importante que tomemos conciencia de que todas las normativas se definen a nivel europeo y luego en España, en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos".