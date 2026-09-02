La política aragonesa despide a Arturo Aliaga, "un servidor público infatigable"

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

Dirigentes de partidos políticos aragoneses y representantes de la sociedad civil han expresado su pésame por la muerte del exvicepresidente autonómico y exlíder del PAR, Arturo Aliaga, que ha fallecido este miércoles en Zaragoza a los 70 años.

En un mensaje en la red social 'X' --antes Twitter--, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del exvicepresidente y exlíder del PAR, Arturo Aliaga, a quien ha definido como "un servidor público que trabajó por los intereses de Aragón de forma infatigable".

En la misma línea se ha pronunciado en la misma red social el PP Aragón, quien ha definido a Aliaga como "una figura esencial de la política aragonesa, que dedicó décadas de servicio público a nuestra tierra y trabajó siempre por el desarrollo y el progreso de Aragón".

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha referido al exdirigente aragonesista como "una figura imprescindible de nuestra historia reciente" ya que "dedicó décadas a nuestra tierra".

Desde el PSOE, la secretaria general regional, Pilar Alegría, ha destacado que Aliaga "dedicó muchos años al servicio público trabajando por mejorar esta tierra".

La cuenta de los socialistas aragoneses ha recordado los "años de trabajo y responsabilidad" compartidos con Aliaga en gobiernos de coalición: "Nos unió el compromiso con esta tierra y la voluntad de alcanzar acuerdos para hacerla avanzar".

OTROS PARTIDOS E INSTITUCIONES

En Chunta Aragonesista (CHA) han recibido "con pesar" la noticia del fallecimiento de Arturo Aliaga y se han unido al dolor de su familia y amistades.

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, también ha trasladado su pesar por el fallecimiento de Aliaga y ha enviado su pésame a familia, amigos y compañeros.

Desde Vox Zaragoza, han trasladado que Aliaga ha sido "un político clave para la historia reciente de Aragón".

También han lamentado "profundamente" la muerte de Aliaga desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), afirmando que "el expresidente del PAR y exvicepresidente del Gobierno de Aragón fue una persona comprometida con Aragón y sus municipios".

No se ha pronunciado, de momento, su antiguo partido, el PAR, que le suspendió de militancia en 2023 después de la polémica en torno al congreso de la formación que ganó Aliaga en 2022, que desencadenó un largo periplo judicial que concluyó con la anulación del congreso y la marcha de buena parte de sus rivales, que fundaron un nuevo partido, Aragoneses, cuyos miembros han acabado en las filas del PP.

Aliaga fue consejero de Industria del Gobierno de Aragón durante la legislatura de la popular Luisa Fernanda Rudi (2011-2015). A continuación, sustituyó al histórico José Ángel Biel como presidente del PAR y, en 2019, un pacto con el socialista Javier Lambán le llevó a la vicepresidencia del Gobierno autonómico, donde ostentó de nuevo la cartera de Industria en el cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR. En ese periodo, fue intervenido quirúrgicamente por un tumor en la vejiga.

Arturo Aliaga ha fallecido poco más de un año después que uno de sus grandes aliados políticos, el socialista Javier Lambán, que fueron los dos principales puntales del cuatripartito que gobernó la Comunidad entre 2019 y 2023.