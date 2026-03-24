Azcón dice que Alegría es "más atractiva" que María Jesús Montero a la que se va a poner "peor cara" tras las andaluzas

El líder del Partido Popular en Aragón y presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, es "físicamente más atractiva" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien se le va a poner "mucha peor cara" tras las elecciones en Andalucía, convocadas para el 17 de mayo y a las que concurrirá como candidata socialista a la Presidencia de esa comunidad autónoma.

"Yo creo que Pilar Alegria, cuidao estas cosas que se dicen ahora, fisicamente es, cómo decirlo, mas atractiva que María Jesús Montero. Yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha señalado Azcón.

Azcón ha realizado estas declaraciones en un acto, que ha tenido lugar en Zaragoza, por los 25 años de El Confidencial, bajo el epígrafe 'Influencia y credibilidad en la era de la inteligencia artificial'. En este acto, Azcón ha asegurado que cerrará "obligatoriamente" el Gobierno con Vox antes de la campaña andaluza.

Pilar Alegría se ha hecho eco de estas declaraciones y ha colgado en su red social X --antes Twitter-- el video que ha emitido TVE con estas declaraciones de Azcón con el titular irónico "Jorge Torrente... El que quiere ser presidente".

Asimismo, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha colgado en su cuenta de X una pregunta capciosa dirigida a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca: "El que se rasga las vestiduras hablando de feminismo. Chueca, ¿qué te parece cómo habla Azcón de las mujeres?".