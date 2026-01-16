Azcón dice que Aragón pasa a "una pésima situación" con la propuesta de Montero y exige al PSOE que "no insulte"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que la Comunidad Autónoma pasa a "una pésima situación" con la propuesta de financiación autonómica de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha exigido a los socialistas que "no insulten".

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha afirmado que "la propuesta que el Partido Socialista hace está condicionada por los independentistas catalanes y sitúa a Aragón en la última de las posiciones políticas".

"Estábamos mal y nos colocan en una situación mucho peor, esa es la verdad", ha continuado Azcón, quien se ha remitido a los datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), "la organización más experta y más profesional que hay en el ámbito de la financiación autonómica, que es hablar de la financiación de los servicios públicos".

"Si los datos de FEDEA no les gustan porque dicen la verdad, que no insulten", ha reclamado el presidente de la Comunidad Autónoma, lamentando que "el PSOE solamente sabe responder con insultos, no con datos, porque los datos de los expertos lo que cuentan es la verdad".

Este jueves, el portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés, "me llamó trilero e incapaz", se ha quejado Azcón, ironizando: "Estos eran los que no querían insultar, los que habían pedido una campaña limpia".

"Estos eran los que habían dicho que en campaña era mejor no insultar a tu oponente político; una vez más demuestran lo que es el Partido Socialista, decir una cosa y hacer la contraria", ha concluido.