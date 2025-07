Azcón emplaza a Alegría (PSOE) a volver a la propuesta de Lambán de financiación autonómica

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha emplazado este miércoles a la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, a volver a la propuesta del expresidente del Gobierno regional Javier Lambán sobre financiación autonómica, contraria a un modelo singular para Cataluña al margen del régimen general.

Azcón ha entregado a Alegría, en la reunión que han mantenido este miércoles, una copia de la PNL que defendió el grupo socialista de las Cortes de Aragón en la etapa de Lambán a este respecto para llegar a futuros acuerdos.

El PSOE presentó esta Proposición no de Ley sobre el impulso de un nuevo modelo de financiación autonómica que registró el PSOE el 27 de junio de 2024 en las Cortes de Aragón. Entre otros puntos, el grupo socialista mostró su "rechazo al establecimiento de un modelo de financiación singular y diferenciado para Cataluña al margen del régimen general, cuya negociación deberá realizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

"El PSOE ha mutado, había un PSOE que defendía la financiación de la Comunidad, pero si hoy miente --Alegría-- es porque la posición ha cambiado y cuando van a defender las posiciones de La Moncloa los acuerdos son complicados". "Lo que pretenden es darnos a los aragoneses las sobras de lo que han pactado con Cataluña".

Para Azcón, "Pilar Alegría no es la secretaria general del PSOE Aragón, sino la guardaspaldas de Pedro Sánchez", quejándose de que Alegría "no sabía" los datos del acuerdo del Gobierno de España con Cataluña y tampoco en qué beneficia a Aragón, ni el calendario de tramitación, todo ello porque, ha insistido Azcón, no defiende Aragón, sino a Sánchez.

A su juicio, la ministra ha leído "el argumentario que le han dado en La Moncloa, en lugar de aportar datos de forma razonada", lo que para él es lo mismo que cuando comparó el FITE con el sistema "privilegiado" de Cataluña: "El mismo argumentario".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha continuado indicando que la bilateralidad "es incompatible" con la multilateralidad y que "no se puede dinamitar el sistema de financiación privilegiando a una comunidad para seguir manteniendo a Sánchez en el poder", añadiendo que "el Gobierno de Sánchez se basa en el pago de precios políticos y en dar privilegios a las comunidades cuyos partidos permiten que siga en el poder".

En la reunión con Alegría, Azcón ha llamado la atención sobre la reducción de la financiación de Aragón de 86 millones de euros este año, criticando que Alegría "no sepa nada".

"Ni somos tontos ni somos mansos", ha advertido el presidente de la Comunidad Autónoma, quejándose de que Alegría pretende que los aragoneses le den las gracias porque se les da lo que les corresponde: "Las entregas a cuenta son lo que marca la Ley".

Para Azcón, el PSOE solo pretende "traicionar a los aragoneses" con el acuerdo con Cataluña y el "coautor necesario" es el PSOE aragonés.

También ha comentado que hay estudios, en concreto un libro de los expertos Francisco de la Torre y Jesús Fernández Villaverde, que dice que si el acuerdo firmado ayer se aplica a Aragón la Comunidad perdería 1.294 millones de euros cada año y ha observado que el PSOE no ha dicho que este sistema que se ofrece a Cataluña sea el que se ofrece a Aragón y las restantes comunidades autónomas.

"Es difícil explicar que los privilegios que se quieren dar a Cataluña van a costar a Aragón caliad en la Sanidad, la Educación, Servicios Sociales y Vivienda", ha concluido.

ACTO EN LA UNIVERSIDAD

Sobre su ausencia en el acto de la Universidad de Zaragoza, donde no estaba invitado, ha criticado el "sectarismo" del Gobierno de España porque la rectora, Rosa Bolea, pidió que se le invitara y el Ejecutivo central lo denegó.

"Si la ministra viene a hacer campaña, que la haga con su partido, nunca habíamos visto que se vetara al presidente de Aragón en un acto de Unizar", ha añadido.