Azcón espera de Francia más apoyo a la reapertura del Canfranc y firma una declaración conjunta con Nueva Aquitania

CANFRANC (HUESCA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este martes Canfranc (Huesca), donde ha firmado una declaración conjunta con el presidente del Departamento francés de Nueva Aquitania, Alain Rousset, y ha reclamado al Gobierno del país vecino "el mismo apoyo" para la reapertura del paso ferroviario internacional Zaragoza-Canfranc-Pau que el que han brindado Rousset, el Ejecutivo aragonés y el Gobierno de España.

Azcón ha declarado a los medios de comunicación que "el apoyo político tiene que ser máximo y ha resaltado que Rousset "ha sido una de las piedras angulares para que este proyecto siguiera en el foco político".

Ha indicado que ambas regiones han acordado "poner en marcha una agenda para que se siga hablando de esta línea de transporte de ferrocarril" y que "lo fundamental es que también hablemos en Estrasburgo, en Bruselas, en París y en Madrid".

"Queremos que conozcan la posición de nuestras dos regiones tanto el comisario o la comisaria de transporte que surja de la nueva Unión Europea e ir a Madrid a explicarle al ministro de Fomento lo importante que es para nosotros que estas obras se sigan impulsando, y queremos ir a explicar a París al ministro de Infraestructuras Francés lo importante para los dos países que estas obras tengan un ritmo de desarrollo mayor que el que han tenido hasta ahora".

"Si los dos Gobiernos no son capaces de hacer las obras que se tienen comprometido, la línea está incompleta y por eso queremos que haya reuniones en Madrid y París, porque lo importante es que las obras que vienen desde Pau y las que llegan desde Zaragoza se encuentren en este túnel de Canfranc. Si no somos capaces de tener la línea completa y la reapertura se convierte en una realidad, no estaremos dando el impulso que merecen las dos regiones, que merecen los dos países", ha advertido Azcón.

Ha agradecido el trabajo realizado a "todos los que han hecho posible que hoy sigamos trabajando para que este proyecto se convierta en realidad", mencionando a las autoridades francesas, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, anteriores Gobiernos de Aragón y las sociedades española y francesa.

"Tenemos que hacer que este acuerdo se oiga en Bruselas, en Madrid y París", ha continuado Azcón, quien quiere reunirse, junto con Rousset, con el nuevo comisario europeo de Transporte y con los ministros de Fomento de España y Francia "para recordarles la unanimidad y la importancia del proyecto y pedirles que el grado de implicación sea todavía más en el futuro".

"Estas visitas van a ser básicas para visibilizar el apoyo que hay con hechos y no solamente con palabras a este proyecto, tanto en Nueva Aquitania como en Aragón".

ACELERAR LA REAPERTURA

Por su parte, el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, ha indicado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España (ADIF) "ha asumido la intervención y la gestión de las obras en la totalidad del túnel, y eso acelerará la reapertura del tren" y ha adelantado que los trabajos de prospección han comenzado ya en el lado francés.

"Tenemos el reto de llegar a un acuerdo económico para impulsar primero el tráfico de mercancías para después conseguir el de pasajeros", ha apuntado.

El encuentro ha tenido lugar en "un escenario emblemático", ha señalado el presidente Azcón desde la boca española del túnel del Somport, una infraestructura estratégica para España y Francia durante las más de cuatro décadas que estuvo activa la línea Zaragoza-Canfranc-Pau y "que significó algo más que un nexo de unión entre ambos países", ha indicado.

Tras el accidente ocurrido en marzo de 1970, esta arteria fundamental fue cerrada y la conexión entre ambos lados del Pirineo quedó suspendida por esta vía, algo que perdura hasta ahora.

"Es inadmisible que, 54 años después del cierre y camino de cumplir el centenario de la inauguración de la línea, en 1928, la vía permanezca sin servicio y sin fecha para su reapertura", ha dicho el presidente Azcón.

La línea, que desde su inauguración Zaragoza-Canfranc-Pau transportaba hasta 300.000 pasajeros al año, así como mercancías desde Francia llevaba maíz y, desde España, se exportaban cítricos, cuenta con respaldo político y, sobre todo, el apoyo de los agentes sociales, económicos y de la sociedad civil a ambos lados de la frontera.

"La línea constituía un mecanismo de vertebración del territorio y de conexión entre ambos países", ha insistido Azcón. "Desde España y desde Aragón estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que la reapertura del Canfranc sea una realidad lo antes posible", de hecho, en estos últimos años, desde España "se está invirtiendo en la mejora y la modernización de la línea y de sus infraestructuras".

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

"Necesitamos que el Pirineo central siga siendo permeable para viajeros y mercancías", ha sostenido el presidente Azcón para, a reglón seguido, hacer mención a "los objetivos del Pacto Verde Europeo en materia de transporte", ha dicho Azcón.

Actualmente, en España sólo se transportan un 4,5% de las mercancías por ferrocarril, frente al 15% de la media europea, cifra que se reduce a un 1,4% cuando se habla de transporte transfronterizo entre España y Francia, un problema se va a agravar en el medio plazo. Para 2030 el objetivo de la Unión Europea es que esta cifra se incremente al 30%, ampliándose al 45% en 2050, en detrimento del transporte por carretera, mucho más contaminante.

"Si no avanzamos en esta línea, así como en otras infraestructuras ferroviarias que en Aragón consideramos vitales, incumpliremos los objetivos marcados por Bruselas y quedaremos supeditados únicamente a los pasos por Cataluña y el País Vasco, dos pasos que están al borde de la saturación", ha hecho hincapié el presidente.

Desde el Gobierno de Aragón "ya estamos trabajando en esta dirección junto al Ministerio de Transportes y ADIF", ha explicado el presidente Azcón. "La línea constituiría una salida natural de mercancías a Europa y un refuerzo fundamental al papel de Aragón como potencia logística", al tiempo que su reapertura "como autopista ferroviaria recuperaría, con más fuerza si cabe, la esencia primigenia de la línea".

BICENTENARIO DE GOYA

En otro orden de cosas, el presidente de Aragón ha recordado que pronto se conmemorará el bicentenario del fallecimiento del pintor Francisco de Goya, que dará inicio a una serie de eventos culturales para que "Goya tenga, por fin, el lugar que le corresponde en la sociedad aragonesa, pero también en nuestro país". Ha recordado que fue Rousset quien propuso que la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Pau fuera denominada 'Línea Goya'.

"Goya representa en el imaginario español una idea de modernidad", ha comentado Azcón, tras lo que ha recordado que el pintor falleció en Burdeos (Francia): "Puede haber pocas figuras quue identifiquen el ánimo de cooperación, la unión de dos culturas, la francesa y la española, como es Goya".