Azcón espera tener "buenas noticias al final del día" en la evolución del incendio de La Fueva (Huesca)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, conoce la evolución del incendio forestal de la Sierra de Alcubierre. - GOBIERNO DE ARAGÓN

LA FUEVA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado este jueves que, si el viento no juega "una mala pasada", espera tener "buenas noticias al final del día" en relación a la evolución del incendio en el municipio de La Fueva, en la Comarca oscense del Sobrarbe.

"Crucemos los dedos, lo que nos están contando los técnicos es que el peor momento" es el periodo de tiempo entre las 16.00 y las 18.00 horas, cuando "puede levantarse el viento y ese viento es el que puede hacer que se reactive el incendio", ha indicado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en el núcleo de Tierrantona, donde ha agradecido a todos los efectivos que están luchando contra el fuego.

Asimismo, ha apuntado que la previsión es que el viento no se reactive durante la tarde y que por la noche y primera hora de la mañana baje la temperatura y suba la humedad, lo que permitirá tener controlado el perímetro e incluso estabilizar y controlar el propio incendio.

En todo caso, ha instado a ser "especialmente prudentes" porque los incendios "nunca sabes cómo van a evolucionar", especialmente en una zona montañosa como esta.

El presidente autonómico ha destacado que "una de las claves fundamentales ha sido la rápida actuación". "Si los medios contra incendios, los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) no hubieran acudido a la velocidad a la que ha actuado, el incendio podría haberse descontrolado muchísimo más", ha asegurado.

RÁPIDA ACTUACIÓN

En palabras de Azcón, "la rápida actuación" ha permitido que sólo haya que lamentar 40 hectáreas quemadas cuando "podrían haber sido cientos o miles".

Preguntado por la elevada concentración de incendios forestales en los últimos días --con miles de hectáreas afectadas también en La Litera y la Sierra de Alcubierre--, ha señalado que la idea del Gobierno autonómico es seguir dotando "todos los medios que sean necesarios a los servicios contra incendios".

Es más, ha afirmado que "es evidente que en los próximos años se van a seguir mejorando los medios como se está haciendo en la actualidad", así como trabajando por que la coordinación sea "excepcional" con las comarcas, que tienen responsabilidades a la hora de establecer planes de protección civil, con la Administración General del Estado y con los propios servicios del Gobierno de Aragón.

"Hay que seguir mejorando la coordinación, hay que seguir dotando de medios, porque hoy los incendios no tienen nada que ver con los incendios que veíamos hace 10 ó 20 años", ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha precisado que "las condiciones climatológicas han cambiado extraordinariamente" a la hora de luchar contra estos incendios llamados "de sexta generación".