Azcón a Lambán sobre los JJOO: "no es creíble que el PP tenga culpa de la dependencia del PSOE con el independentismo"

ZARAGOZA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha replicado al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, sobre la candidatura de los Juegos de Invierno 2030: "No es creíble que el PP tenga la culpa de las relaciones políticas de dependencia del PSOE con los independentistas de la Generalitat de Cataluña".

Azcón ha realizado estas declaraciones en respuesta a las críticas de Lambán que ha acusado al PP de "estar atacando al Gobierno de Aragón y silenciando la actitud de la Generalitat, convirtiéndose casi en aliado involuntario del propio Gobierno catalán en Aragón", y ha hecho notar que desde que se conoció la última propuesta del COE "al PP no se le ha oído decir qué piensa, no se ha oído una crítica, y no sabemos si el PP piensa que el Pirineo y Zaragoza están bien o mal tratados".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha reiterado que "no es creíble que ante los problemas que tiene el independentismo de la Generalitat con el Gobierno de Aragón y Lambán la culpa la tiene el PP" y se ha preguntado "quien se puede creer eso con lo que pasa en la actualidad".

Por ello, ha abundado en que "la realidad es que esos problemas tienen que ver con las relaciones políticas de dependencia del PSOE con los independentistas de la Generalitat de Cataluña. Esa es la verdad", ha zanjado.

El alcalde de Zaragoza se ha preguntado si alguien se puede creer que el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña son incapaces de ponerse de acuerdo en un proyecto "tan importante" como los Juegos de Invierno por culpa del PP. "Tienen que mirarse al ombligo y ver que está pasando en las relaciones entre el PSOE y los independentistas catalanes para que estén machacando un proyecto de vital importancia para Aragón como sería ser sede de los JJOO de invierno de 2030".

El PP --ha reiterado Azcón-- desde el principio ha dicho que los Juegos de Invierno "deben ser en estricta igualdad" y como alcalde ha precisado que si está el nombre de Barcelona el de Zaragoza "también tiene que estar en la candidatura".

En este contexto ha dejado claro: "nadie puede decir que no defendemos --el PP-- en estricto pie de igualdad la candidatura olímpica".

A su parecer, los problemas del Gobierno de Aragón con el de Cataluña tienen que ver con las relaciones políticas que tiene el PSOE con los independentistas de la Generalitat "no con el PP".

LISTAS DE ESPERA

Azcón ha opinado que Lambán hoy de lo que tiene que hablar es de las listas de espera, de que Aragón es la "peor" comunidad autónoma tanto en lista de espera para el especialista como para una operación. "Esa la razón por la que creo que intentan encender o incendiar un ventilador que beneficia muy poco a todos los aragoneses".

Antes de concluir ha insistido en señalar: "sinceramente creo que tendría que hablar de las listas de espera y no intentar enturbiar la situación política con acusaciones que no tienen que ver con la realidad".