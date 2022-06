Azcón (PP): "Somos la alternativa para que acabe la irresponsabilidad con que la izquierda está gobernando en España"

ZARAGOZA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha participado este sábado en la clausura de la reunión Intermunicipal de los 'populares' aragoneses, donde ha declarado que su partido es "la alternativa para que acabe la irresponsabilidad con que la izquierda está gobernando en España".

Además, Azcón ha agradecido a los alcaldes y concejales de los municipios aragoneses "comprometidos con el Partido Popular, sus valores e ideas. Con nuestro esfuerzo podemos ofrecerles a los aragoneses ese proyecto de ilusión y de esperanza que se merecen".

"Somos el único partido que puede ofrecer una alternativa para Aragón y para España, más estabilidad política, más progreso económico, y un respeto absoluto de nuestra Constitución y sus valores democráticos", ha considerado Azcón.

En su opinión, no da igual quien gobierne, no es lo mismo que haya un alcalde que tenga responsabilidad a que no la tenga, "y yo lo sé bien", como alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha recordado que cuando en el Consistorio gobernaba la "extrema izquierda", éste se convirtió en una "fábrica de malas noticias" en la que, un día sí y al otro también, "nos veíamos en los medios de comunicación por las ocurrencias que tenían sus concejales".

De manera que la obligación del Partido Popular, en cada uno de los ayuntamientos, es revertir este tipo de situaciones. "Vamos a demostrar nuestra capacidad de gestión y nuestra vocación por resolver problemas de los vecinos, y donde nos toca hacer oposición, plantando cara a la izquierda y señalando los errores que cometan".

RESULTADOS ELECTORALES

Asimismo, Jorge Azcón ha señalado que en mayo de 2023 se verá como el "trabajo fructifica" y habrá una victoria electoral del PP en las elecciones municipales y en las autonómicas. "Lo estamos viendo ya en Madrid, en Castilla y León y en Andaucía", ha añadido, "y no es una casualidad".

Se ha referido al resultado en los comicios andaluces en particular, que ha calificado de "brillante", por lograr la mayoría absoluta. "En Andalucía no solo se han ganado las elecciones, sino que continúa un cambio histórico que se dio en la política de nuestra comunidad autónoma", cuando el PP llegó al Ayuntamiento de Zaragoza y "nos pusimos a la cabeza de las buenas noticias".

En este sentido, ha continuado Azcón, "ni los andaluces, ni los españoles, ni, por supuesto, los aragoneses, son tontos, como se cree el Partido Socialista, porque el presidente Pedro Sánchez piensa que puede mentir todos los días a todas las horas a los españoles y que no tomen nota de eso".

"Estamos cansados de que nos hayan prometido bajar la factura de la luz o una mejor gestión, cuando la realidad es que hay imputados por casos de corrupción que dimiten, o que la inflación y el coste de la vida están más disparado que nunca", ha apostillado Jorge Azcón.

Ha seguido el presidente de los 'populares' en Aragón: "Mientras algunos se han pasado el día en el Falcon o viendo series de televisión, nosotros nos hemos dedicado a gestionar problemas reales y a ayudar a nuestros vecinos y empresas". "Cuanto antes le demos la vuelta a la insoportable situación a la que nos aboca el Partido Socialista y Podemos, más nos lo van a agradecer los españoles".

SANIDAD EN ARAGÓN

Queremos que Aragón esté a la cabeza de las mejores políticas, "porque no podemos pensar que los aragoneses se merecen una sanidad a la cola de España", ya que a pesar de los problemas de gestión, no todos los gobiernos autonómicos han tomado las mismas decisiones.

Ha criticado se ha pasado de ser la quinta comunidad autónoma en gasto por habitante sanitario a ser la undécima; además, solo dos regiones han recortado el gasto en este aspecto y en Aragón "tenemos el deshonor de ser la que más lo ha hecho".

Las dificultades también han llegado al área de las políticas sociales, ha lamentado Azcón, puesto que el Gobierno de Aragón todavía no ha resuelto las solicitudes de ayudas para la vivienda "pendientes hace meses".

CAMPAÑA ELECTORAL

"Tenemos hambre de victoria, de ganar elecciones y de cambiar las cosas", ha declarado Azcón sobre las elecciones del próximo mes de mayo de 2023. "En este año que nos queda para las elecciones, los alcaldes sabemos que tenemos un trabajo fundamental porque hay que rematar la faena y acabar muchos de los proyectos que hemos puesto en marcha" y elaborar listas y candidaturas donde no gobierna el PP.

En ese caso, ha afirmado Azcón, "son ayuntamientos y pequeños municipios que necesitan la gestión del Partido Popular porque no están teniendo la ayuda del Gobierno de España".

En esta línea, ha explicado que una de las características del Gobierno de Pedro Sánchez es que ha sido el "más antimunicipalista en la Historia, porque no ha habido ningún otro Gobierno en Europa que haya ayudado tan poco a los ayuntamientos como el suyo", porque

"Es fundamental que desalojemos a este Partido Socialista de los Gobiernos de Aragón y de España, porque no da igual que modifiquen acuerdos históricos de forma unilateral, y por supuesto, no da igual pactar con quienes tienen como eje político esencial dinamitar el sistema constitucional y los valores democráticos".

Ese es el PSOE de Pedro Sánchez, que es un desastre sin paliativos, el mismo PSOE que tenemos en Aragón", ha aseverado Azcón, añadiendo que serán los 'populares' quienes hagan "ese servicio a la democracia" de mandar al PSOE en España y en la comunidad autónoma a la oposición.

"Queremos gobiernos eficaces, con propuestas serias, que antepongan el interés general sobre el interés de sus partidos o de sus socios independentistas y con un proyecto de todos y para todos, algo que la izquierda es incapaz de hacer".

JJOO

En relación a la candidatura olímpica, Jorge Azcón, ha insistido en que el presidente aragonés, Javier Lambán debe responder a la pregunta de quién va a asumir las responsabilidades por el fracaso que han supuesto los Juegos Olímpicos.

Ha planteado que si Lambán no pide Pedro Sánchez que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, dimita de su cargo, lo hará el Partido Popular, "porque a nosotros no nos van asustar ni vamos a tener miedo de decir las cosas como son".

"Cuando nos dicen que nos han insultado a los aragoneses es verdad, nos han insultado, y el que primero ha sido Pedro Sánchez cuando vino a Aragón a decir que los Juegos serían en igualdad y nos tomó el pelo".