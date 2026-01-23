Azcón (PP): "Todo lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar los aragoneses los próximos años"

Jorge Azcón es el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección en los comicios autonómicos del 8F. - RAMÓN COMET.

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, líder del PP regional y candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Jorge Azcón, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press que la legislatura que acaba de terminar ha sido "de siembra" y ha añadido: "Todo lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar los aragoneses los próximos años".

En esta legislatura el Gobierno de Aragón ha conseguido "atraer más inversiones que ninguna otra Comunidad Autónoma, no solamente en términos absolutos, sino incluso en términos relativos o en lo que tiene que ver con la inversión extranjera".

Los próximos cuatro años "no solamente vamos a crecer mucho más de lo que va a crecer la media de España, sino que vamos a crear miles de puestos de trabajo estables y de calidad que van a dar oportunidades a nuestros jóvenes que hoy no podían encontrar en la Comunidad Autónoma".

"Nosotros tenemos que hablar de lo que hemos conseguido poner en marcha durante estos dos años y de que queremos seguir trabajando en los próximos cuatro", ha considerado Azcón, destacando que "hoy Aragón es la Comunidad Autónoma que más inversiones atrae de toda España y eso significa creación de miles de puestos de trabajo, prosperidad y oportunidades para el futuro".

Ha enfatizado que, actualmente, Aragón es "una tierra de oportunidades", de forma que "si el discurso del que llevamos oyendo muchos años es que hay mucha gente que se tiene que ir de Aragón porque no encuentra un proyecto de vida, eso está cambiando".

"Aragón va a necesitar que muchísima gente de otras comunidades autónomas venga a trabajar porque vamos a poner en marcha proyectos como no va a poner en marcha ninguna otra Comunidad Autónoma", ha prometido.

"Lo fundamental es que se apruebe un presupuesto para que podamos cumplir aquello que Vox no ha querido que ocurra. Este presupuesto del año 2026 tenía dos avances en política fiscal muy importantes que tenían que ver con la vivienda y los jóvenes y que tenían que ver con el impuesto de la muerte".

"Nosotros nos comprometimos a bajar el impuesto de sucesiones en el grado 2 y nos comprometimos a bajar los impuestos que pagan los jóvenes por comprarse una vivienda".

En la actualidad "hay proyectos que ya se están construyendo y proyectos que se están tramitando". "Los centros de datos de Amazon se están construyendo, la gigafactoría de Estellantis y CATL se está construyendo y es verdad que hay otros proyectos agroindustriales o tecnológicos que todavía no han iniciado la construcción porque tienen que cumplir trámites administrativos, pero hay proyectos como el de Inditex que ya ha empezado incluso a contratar gente".

Ha observado que "si algo va a cambiar el mundo en los próximos años es la Inteligencia Artificial, que soporta o necesita infraestructuras tecnológicas" y "ninguna otra región en todo el Sur de Europa va a recibir las inversiones en tecnología que va a recibir Aragón", por lo que "va a existir un antes y un después de todo eso".

LIDERAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Azcón aspira a que Aragón lidere la economía española: "Lo vamos a conseguir", ha aseverado Jorge Azcón, indicando que "el objetivo es que Aragón esté a la cabeza de las comunidades autónomas que más crecen".

"Si echamos la vista atrás, durante los últimos años Aragón ha crecido medio punto por debajo de lo que ha crecido la media de España; los estudios económicos de una entidad tan solvente como es Ibercaja, nos dicen que en los dos próximos años Aragón va a crecer seis décimas por encima de la media en el 2026 y siete décimas por encima de la media en el 2027".

"Estudios tan solventes como los de la Fundación Basilio Paraíso nos dicen que el grueso de las inversiones que van a crecer a Aragón vendrán en los siguientes años hasta el 2030 y una vez que las inversiones estén construidas en nuestra Comunidad Autónoma van a hacer que la riqueza, la prosperidad y los puestos de trabajo en Aragón sean mucho mayores de los que tenemos", es decir, que "no solamente estamos aprovechando el momento económico", sino que "vamos a cambiar la economía de esta Comunidad Autónoma haciendo que la tecnología, la logística, el motor, la automoción o la agroindustria sean motores principales en España".

HUESCA Y TERUEL

Azcón ha puesto de relieve que es el Gobierno del PP el que "ha pensado en un proyecto exclusivamente para la provincia de Huesca, el Plan Pirineos" en un momento en el que "Huesca vive un momento excepcional, de crecimiento de su economía, de atracción de empresas; lo vemos con Levitec, lo vemos con Carbonell Figueras, lo vemos con Uplifting, vemos cómo todo el parque de Walqa se ha incrementado desde las cincuenta y tantas hasta las 90 empresas en la provincia de Huesca. Y creo que en Teruel está ocurriendo lo mismo".

"Yo fui quien me preocupé de pedirle al Gobierno de España que incrementáramos desde los 60 hasta los 86 millones de euros el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)" y acabamos de anunciar la inversión más importante en la historia de la provincia: En La Puebla de Híjar se van a invertir miles de millones de euros en una infraestructura tecnológica que va a ser puntera en toda Europa", un centro de datos.

En este contexto, "hoy Aragón avanza y avanza en su conjunto, Zaragoza es el motor, pero este Gobierno se ha preocupado muy mucho de que haya proyectos para las tres provincias de nuestra comunidad".

"Se está demostrando que ahora, con la inversión más importante de su historia en tecnología, con el aeropuerto de Teruel y, por supuesto, con la pujanza turística que tiene la provincia de Teruel, le estamos dando un cambio, y van a venir más proyectos a la provincia de Teruel".

El candidato del PP está convencido de que "igual que ya han venido proyectos relacionados con la industria de Defensa al aeropuerto de Teruel, en los próximos años vamos a conocer nuevos proyectos de inversión centrados en la industria de Defensa en la provincia".

Jorge Azcón ha hecho notar que "las inversiones no vienen por casualidad, es evidente", explicando que el Gobierno de Aragón, junto con otras administraciones, impulsa un 'hub' de Defensa que "empieza a dar sus frutos".

"Ya hemos anunciado una inversión muy importante con el Ministerio de Defensa en el aeropuerto de Teruel y dentro de muy poco tiempo veremos nuevas inversiones en defensa en la provincia de Teruel cómo se están haciendo en la provincia de Zaragoza y en la provincia de Huesca".

PROSPERIDAD

"Lo mas importante que tenemos que hacer es que Aragón siga creciendo porque solo el crecimiento y la prosperidad nos permiten financiar los servicios públicos. Si conseguimos que se cree trabajo y riqueza conseguimos incrementar la recaudación de las administraciones para poder redistribuirla a través de los servicios públicos que prestamos. Eso es lo que hemos hecho, ese es el orden adecuado de la ecuación".

"Si somos capaces de generar prosperidad, somos capaces de generar bienestar y eso es lo diferente que está pasando durante estos dos años y lo que estoy convencido de que va a seguir pasando en el futuro".