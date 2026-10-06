Azcón pregunta a CCOO y UGT si la huelga general será contra el PSOE: "Si es contra la oposición tendrían un problema"

1123307.1.260.149.20261006130447 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación en La Alfranca. - EUROPA PRESS

PASTRIZ (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha referido al acuerdo alcanzado este lunes por los sindicatos CCOO y UGT sobre la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna para pedirles que aclaren "contra quién se manifiestan", ya que "lo habitual es que lo hagan contra el Gobierno".

"Me imagino que esta huelga general también será contra el Gobierno de España, no creo que sea una huelga general en la que los sindicatos digan que se van a manifestar contra la oposición", ha ironizado Azcón, porque "en ese caso tendrían un problema muy serio y es que están para defender a los trabajadores, no a los partidos políticos".

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha expresado así este martes, en declaraciones a los medios de comunicación desde el Centro de Interpretación Medio Natural de Aragón, en Pastriz, donde ha participado en la suelta de milanos.

"Si los sindicatos se dedican a defender a los partidos políticos que están actualmente en el Gobierno, creo que tendrán un problema de credibilidad muy importante", ha recalcado, para subrayar que las huelgas generales, hasta ahora, "se hacían contra los gobiernos".

En este caso, ha continuado Jorge Azcón, "me imagino que será contra el Partido Socialista, pero creo que eso es algo que ellos tendrán que aclarar en los próximos días".