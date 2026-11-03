Azcón pregunta "cómo es posible" convocar una huelga general "con lo que está ocurriendo en este país"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la presentación de las candidaturas del PP Huesca al Congreso y el Senado. - PP

HUESCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha preguntado este martes "cómo es posible" que los sindicatos hayan convocado una huelga general para el 11 de noviembre "con lo que está ocurriendo en este país".

Durante la presentación de las candidaturas del PP Huesca al Congreso y el Senado en las elecciones generales del 29N, Jorge Azcón ha considerado: "La reflexión que tienen que hacer los sindicatos, que tiene que hacer hoy España y que tiene que hacer Huesca y los oscenses, es cómo es posible que estemos llamando a la ciudadanía a una huelga general con lo que está ocurriendo en este país y con 69 víctimas mortales en un accidente ferroviario".

Respecto la convocatoria de movilizaciones contra la implantación de centros de datos, realizada por varios colectivos en Huesca y Zaragoza, el también presidente del PP en Aragón ha dicho no entender por qué a los centros de datos en Cataluña se les pone alfombra roja y en Aragón encuentran oposición.

"Nosotros vamos a preocuparnos de seguir atrayendo inversiones a la Comunidad Autónoma, de seguir atrayendo inversiones a Huesca, a diferencia de lo que está haciendo el Gobierno de España".

Ha añadido que "el Gobierno de España, cuando hay inversiones tecnológicas que van a Cataluña, les pone la alfombra roja, pero cuando esas inversiones tecnológicas vienen a Aragón les pone mil y un problemas, tienen que explicarlo".

CANDIDATURAS

Sobre las candidaturas del PP en la provincia de Huesca, ha destacado el trabajo y la trayectoria de la cabeza de lista al Congreso, Ana Alós, y la cabeza de lista al Senado, Melania Mur, candidaturas a las que ha dado las gracias por asumir esta responsabilidad, para lo cual se ha elegido a perfiles contrastados.

"Nos hemos preocupado de que todos y cada uno de los candidatos, hombres y mujeres, en estas elecciones, sean perfiles contrastados, con experiencia, que acrediten solvencia y sean reconocibles por todos los oscenses".

De Melania Mur ha resaltado el trabajo realizado en el Senado, así como su carrera profesional en la Universidad de Zaragoza, y se ha mostrado convencido de que los oscenses revalidarán su confianza en ella, y de Ana Alós ha dicho que es la voz que Huesca necesita en el Congreso de los Diputados.

Azcón ha puesto en valor los compromisos del PP con la provincia de Huesca y ha asegurado que el PP se centrará en la precampaña y en campaña en los problemas de los oscenses, como la variante de Sabiñánigo, la despoblación o el Plan Pirineos, siendo el único partido que hablará en Huesca de los problemas de los oscenses.

Para Alós, las del 29 de noviembre son "las lecciones más importantes desde la transición" porque el sistema democrático está en juego, así como la recuperación económica y el bienestar social, y ha considerado que "se necesita que se gobierne con rigor y experiencia". Además se ha mostrado convencida de que el PP de Huesca revalidará los resultados de los elecciones del 2023.

El presidente provincial del PP Huesca, Isaac Claver, ha reivindicado la gestión, el rigor y la experiencia en un Gobierno para que España funcione y la voz de los pueblos se escuche y atienda.