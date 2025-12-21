Azcón: "El problema no es que Alegría acepte un debate cara a cara, sino que creo que no se va a quedar en Aragón"

Azcón se dirige a los afiliados del PP de Zaragoza en la comida de Navidad celebrada este domingo. - PP

ZARAGOZA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, considera que es "de sentido común" y "lo lógico" que se organice un debate electoral cara a cara con la candidata socialista, Pilar Alegría, y que éste sea en Aragón Televisión, pero "el problema, apunta, no es que acepte un debate, sino que creo que no se va a quedar en Aragón".

Azcón ha defendido que ese duelo dialéctico entre ambos, uno en principio, sujeto al "lógico diálogo previo" entre ambas formaciones, se lleve a cabo en la televisión autonómica "porque es la televisión pública y además la de mayor audiencia de todo Aragón", pero ha mostrado sus dudas sobre la permanencia de Pilar Alegría después de pasar por las urnas. "Yo creo que la señora Alegría no se va a quedar en Aragón", ha deslizado ante los medios de comunicación antes de participar en una comida de Navidad organizada por el PP de Zaragoza para 600 afiliados.

El líder de los populares en la región cree que Pilar Alegría "ha venido forzada por Pedro Sánchez, como otros ministros han ido forzados a otros territorios, y la señora Alegría cuando haga los debates o cuando acabe las elecciones, se va a volver a ir de Aragón, como se fue del ayuntamiento de Zaragoza".

Por ello, Azcón considera que el "problema fundamental" de la candidata socialista "es de decir que defiende una cosa y luego hacer lo contrario". Y para ello ha aludido a los casos de acoso y corrupción relacionados con el PSOE.

"A la señora Alegría le estamos diciendo oír que todo es por Aragón, pero todos sabemos que cuando pierda las elecciones se va a volver a ir de Aragón", ha insistido.

Sobre la precampaña ya iniciada, Azcón ha mostrado su confianza en que sirva para "contar la verdad" de lo que está pasando en Aragón. Esa "verdad" pasa a su juicio porque la Comunidad vive "un momento histórico" con los anuncios de inversiones y el incremento de presupuestos para los servicios públicos.

"Hoy Aragón es la envidia de otras muchas comunidades autónomas, la envidia de las regiones en Europa, en todo el sur de Europa, por la capacidad de atraer inversiones y la riqueza que generan esas inversiones va a significar que Aragón progrese. Yo creo que la campaña electoral tiene que ser de verdad y nosotros tenemos que contar la verdad de lo que está pasando en Aragón", ha remarcado antes de mostrar su convencimiento en que "los aragoneses, la verdad, la entienden mucho mejor que las mentiras".

DENUNCIAS ANTE LA JUNTA ELECTORAL

Sobre el cruce de denuncias entre PP y PSOE ante la Junta Electoral de Aragón, Azcón ha recordado las condenas de la Junta Electoral Central al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la entonces ministra Pilar Alegría y le ha pedido a la líder socialista en Aragón "que respete la ley electoral y que no siga haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es incumplir las leyes de neutralidad electoral desde el Gobierno de España".

Preguntado por los motivos que llevaron a mantener el acto del anuncio del futuro centro de salud de Arcosur, el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha matizado que, tanto la nota de prensa remitida a los medios sobre ese acto, como el análisis que de éste hizo la Junta Electoral de Aragón se refirieron a la presentación de esa futura infraestructura sanitaria, "pero de lo que iba esa rueda de prensa era de un trámite urbanístico que tenemos que pedirle al Ayuntamiento de Zaragoza que inicie. Y por eso se continuó con la alcaldesa de Zaragoza contando lo más importante, que va a haber un centro de salud en Arcosur", ha explicado.

Por último, ante la publicación de la primera gran encuesta tras el anuncio de la convocatoria electoral, según la cual el PP ganaría las elecciones pero seguiría dependiendo de Vox para gobernar, Azcón ha asegurado que va a "seguir trabajando" porque "la mejor encuesta es la opinión de los aragoneses, la realidad, el día que ejerzan su derecho al voto y lo que tenemos que hacer los partidos hasta entonces es preocuparnos de las encuestas lo justo y trabajar mucho para hacer que Aragón siga avanzando y para seguir ofreciendo el mejor proyecto de ilusión y de esperanza a Aragón", ha finalizado.