Azcón propone a las CCAA de la Corona de Aragón reuniones rotatorias empezando por una en Aragón

Azcón e Illa saludándose en Poblet - David Zorrakino - Europa Press

"Ante el litigio busquemos el diálogo", dice ante el Rey, Urtasun, Illa, Prohens y Pérez Llorca

VIMBODÍ I POBLET (TARRAGONA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha propuesto ante el Rey Felipe VI que los 4 territorios de la antigua Corona de Aragón se encuentren cada año, como han hecho este jueves sus 4 presidentes autonómicos en el monasterio de Poblet, en Vimbodí i Poblet (Tarragona), y que esa rotación empiece en 2027 en Aragón.

"Sería un verdadero placer que esa jornada anual, organizada de forma rotatoria, se celebrase el próximo curso en Aragón, tierra abierta, de leyes y de reyes", ha dicho en la reunión del Patronato del monasterio, también ante el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; los presidentes Salvador Illa (Catalunya), Juanfran Pérez Llorca (Comunitat Valenciana) y Prohens (Balears), y el abad Rafael Barruè.

Lo plantea "para dar continuidad a esa voluntad reiniciada en el día de hoy" y ha reiterado la voluntad de ser anfitriones del próximo encuentro, para seguir poniendo en valor el legado común de la Corona de Aragón.

"Es fundamental que renovemos y asumamos los mensajes de entonces, también con todos los presidentes autonómicos presentes, que reivindicaban tolerancia, solidaridad y entendimiento entre los pueblos" de la Corona de Aragón, ha dicho.

Para él, los territorios que la conformaron deben "sostener un entendimiento constructivo que dignifique el transitar conjunto a través de los siglos".

"LA LEY Y EL RIGOR HISTÓRICO"

"Ante el litigio, busquemos el diálogo. Frente al ruido y el desencuentro, apostemos por la tolerancia, la solidaridad y la buena vecindad. Siempre con la ley y el rigor histórico como brújula de nuestros actos", ha añadido Azcón.

Sin embargo, no ha hecho este jueves mención explícita a que Aragón espera que el MNAC devuelva las pinturas de Sijena.

Sí ha expresado su "gratitud y reconocimiento a la Generalitat de Catalunya" por el impulso de la jornada de este jueves y por la recuperación de la memoria del Monasterio de Poblet.

Ha considerado que esta reunión representa "esa voluntad de diálogo y de respeto a la ley por encima del interés de parte; y el pacto, la libertad y la lealtad como valores de construcción de Estado".