Azcón reconoce "preocupación" por el incendio en Tamarite: "No se prevé que acabe en un corto espacio de tiempo"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Puesto de Mando Avanzado en Alcampell. - FABIÁN SIMÓN

ALCAMPELL (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido que el incendio originado en Tamarite y que se ha extendido a Alcampell, en la Comarca de La Litera, en Huesca, "nos tiene extraordinariamente preocupados", sobre todo por su rápido avance, y ha lamentado que la previsión "no es que acabe en el corto espacio de tiempo".

Así lo ha expresado Azcón este jueves en declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado de Alcampell, hasta donde se ha desplazado para seguir desde allí las labores de extinción del incendio declarado en la zona.

Las llamas han comenzado en torno a las 11.30 horas y la causa ha sido "una chispa" de un vehículo de maquinaría agrícola. Desde el primer momento, ha asegurado Jorge Azcón, tanto el Gobierno de Aragón como la Administración General del Estado y Protección Civil trabajan de forma "coordinada" porque "la prioridad" ha sido "defender las poblaciones para que el incendio no afectara a núcleos de población".

En este punto, Azcón se ha referido a los tres municipios que han tenido que ser desalojados: Azanuy (180), Alins (5) y Calasanz (55). Los vecinos Azanuy han sido trasladados a Monzón y serán alojados en el Polideportivo Los Olímpicos, mientras que los cinco vecinos de Alins y los 55 de Calasanz, en la localidad de Peralta de la Sal.

Asimismo, los vecinos de Fonz han recibido un ES-ALERT avisando de la orden de confinamiento preventivo ante el avance de las llamas para que "toda la población esté atenta, prevenida y con precaución".

"Estamos realmente preocupados y confiamos en que con la llegada de la noche el viento va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas", de manera que todo ello "ayude a parar el fuego que en este momento está avanzando de una forma extraordinariamente preocupante", ha expresado Azcón.

MIL HECTÁREAS

Las llamas ya han calcinado mil hectáreas de superficie "de una forma extraordinariamente rápida" y aunque "no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, y no haya entrado --el fuego-- en ninguno de los municipios afectados, tenemos que seguir con toda la precaución y con todo el cuidado", ha valorado el presidente.

Jorge Azcón ha elogiado el trabajo de los medios de extinción desplazados hasta la zona afectada, tanto del Gobierno de Aragón como del Miteco y la Generalitat de Cataluña: "Están haciendo un trabajo magnífico y, por desgracia, va a tener que continuar durante las siguientes horas, porque la previsión no es que el incendio acabe en el corto espacio de tiempo".

De manera que ha reconocido: "Estamos preocupados, muy preocupados porque es un incendio que en este momento ha quemado mil hectáreas, pero también confiando en las labores de extinción y que siga la coordinación con bomberos de la Diputación Provincial --de Huesca--, con el Gobierno de Aragón, con el Ministerio y con otras administraciones".