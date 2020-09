Azcón sostiene que Fernando Simón "no es digno" de ser Hijo Predilecto de Zaragoza porque no se propone por sus méritos

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, "no es digno" de ser Hijo Predilecto de la ciudad, al argumentar que su propuesta de candidatura, a petición de Zaragoza en Común (ZeC) "es política y no se debe a sus méritos".

Azcón ha anunciado que votará en conciencia la propuesta de ZeC sobre Fernando Simón, que decaerá al avanzar tanto el PP, como Ciudadanos y Vox, que se opondrán en el pleno y al sumar la mayoría de votos no tendrá este reconocimiento que Zaragoza en Común se ha negado a sustituir al dejar claro que es su candidato a este título que anualmente concede el Ayuntamiento de la ciudad.

"ZeC ha buscado la confrontación proponiendo a Fernando Simón, que es la persona que mayor polémica levanta y los nombramientos de Hijos Adoptivos e Hijos Predilectos no son políticos. ZeC ha buscado hacer política y no ensalzar los méritos de alguien para obtener tal distinción".

En rueda de prensa, Azcón ha opinado que ZeC "debe rectificar y proponer a alguien que sea aceptado por todos los zaragozanos" y ha señalado que no es la primera vez que en este pleno alguien no vota a favor porque hay precedentes de votos en contra y abstenciones. "Me gustaría que las propuestas de los grupos sean asumibles, pero el problema es cuando se busca la confrontación y la polémica con un nombramiento que no es el reconocimiento de una persona que sea digna de recibir ese título".

El alcalde ha reconocido que no le sorprende la "confrontación" de ZeC porque este grupo municipal "se ha caracterizado por la polarización en muchas ocasiones" y ha concluido al indicar que "hubiera sido mejor proponer a alguien que genere consenso y no rechazo en la sociedad española y zaragozana".

PLENO

El pleno de esta semana votará las propuestas de todos los grupos municipales para conceder los títulos de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos, además de la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, potestad del alcalde, que este año recaerá en los sanitarios por su labor en la pandemia de coronavirus.

El acto institucional de entrega tendrá lugar en un pleno del mes de noviembre para desvincularlo del tradicional evento del inicio de las fiestas del Pilar, que este año no se celebran por la COVID-19.

A propuesta del grupo municipal del PSOE se pide la concesión de Hijo Predilecto al Cuerpo de Policía Local de Zaragoza; a instancias del PP se propone el título de Hijas Predilectas a las Víctimas del Covid-19 en Zaragoza; desde Ciudadanos se posicionan por conceder el título de Hijos Predilectos al Colectivo Detallistas Mercados de Zaragoza; ZeC ha presentado su candidato a Hijo Predilecto en Fernando Simón; mientras que Podemos propone Hijo Adoptivo al cantautor aragonés Joaquín Carbonell; y Vox también pide que se nombre Hijo Adoptivo a Monseñor Miguel Olaortúa Laspra.