Azcón teme "paripé" en Conferencia de Presidentes por falta de debate sobre financiación autonómica

BRUSELAS/ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido del riesgo de que la Conferencia de Presidentes anunciada este miércoles para el próximo 6 de junio en Barcelona sea "un paripé que no sirva para nada" porque no se hable de la reforma de la financiación autonómica.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse en Bruselas con el comisario europeo para Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, el presidente aragonés ha insistido en que "no puede ser" que esta Conferencia de Presidentes se convierta "en una obra de teatro".

En ese sentido, ha indicado que "el mayor problema" que tienen ahora las Comunidades Autónomas es la financiación, que es "lo que marca los servicios públicos" que se prestan, por lo que "es imprescindible que la financiación forme parte de ese orden del día".

"Si no hablamos de la financiación, que es el principal problema que tenemos las Comunidades Autónomas, entonces entiendo que Pedro Sánchez lo que quiere es que no se hable de 'Whatsapp', que no quiere que se hable de otro tipo de cosas, pero lo que nos interesa hablar a las Comunidades Autónomas es de financiación", ha recalcado.

No obstante, Azcón ha dicho que tiene "la sensación" de que si el presidente del Gobierno no quiere hablar de ello es "porque es muy difícil que les explique a los españoles en general y a los aragoneses en particular por qué está dispuesto a dar una financiación singular y privilegiada a Cataluña y, sin embargo, no está dispuesto a aumentar los recursos para mejorar la sanidad o la educación".

En todo caso, ha subrayado que la Conferencia de Presidentes es un órgano "muy importante" en el que "tienen que tomarse decisiones", si bien ha admitido de que, con el poco tiempo con el que se ha convocado, "la capacidad de resolver problemas de los aragoneses es muy poca".

Tras reiterar que la financiación autonómica tiene que estar incluida "obligatoriamente" en el orden del día, al igual que otro asunto "extremadamente importante" como es el de la energía, Azcón ha recordado que la anterior Conferencia de Presidentes, celebrada en diciembre en Cantabria, "sirvió para muy poco" porque se convirtió "en un monólogo de opiniones de cada uno de los presidentes sin posibilidad de debate, sin posibilidad de réplica".

"No podemos convertir a uno de los órganos más importantes que tiene nuestra democracia en algo que solamente sirva para figurar o para hablar", ha concluido.