Azcón traslada al comisario europeo de Cohesión la apuesta del Gobierno de Aragón por las inversiones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado este miércoles, en Bruselas, al comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, la apuesta del Ejecutivo regional por las inversiones, coincidiendo en las prioridades de los marcos financieros plurianuales de la UE para el periodo 2028-2034, los presupuestos comunitarios, como la energía, el agua, la defensa, la vivienda y la competitividad.

"Las cinco grandes prioridades que el comisario ha querido poner encima de la mesa están muy alineadas con las necesidades que tiene Aragón, con lo que estamos trabajando".

"De lo que tiene que ver con la energía y la atracción de inversiones, es evidente que el Gobierno de Aragón lleva mucho tiempo hablando, de la necesidad de que las inversiones se refuercen, de lo que tiene que ver con el agua y de la necesidad de invertir en infraestructuras de agua y de embalses".

"Llevamos años pidiendo que las obras relacionadas con el Pacto del Agua se ejecuten de una vez por todas" y en el área de Defensa, "estamos trabajando en ese 'hub' para atraer parte de la inversión en el Ministerio de Defensa en industria".

Además, "la política de vivienda ha empezado durante esta legislatura y la competitividad, la creación de riqueza, el funcionamiento de nuestra economía atraviesa un periodo sin igual" y "por eso es muy importante que las cinco prioridades que establece el comisario para el presupuesto que viene lo sean también para el Gobierno de Aragón".

A su juicio, el comisario "ha sido muy receptivo, está trabajando durante estos meses y hasta final de año se va a trabajar en esos nuevos presupuestos que marcarán ese marco financiero en los próximos años y la verdad es que han tomado nota no solamente de lo que les he explicado de Aragón, sino de por qué el sistema de financiación de fondos europeos tiene que mejorar teniendo en cuenta las características diferenciales que tiene nuestra comunidad autónoma".

Para Azcón, "el problema es que aunque las prioridades estén alineadas con los objetivos del gobierno de Aragón, es verdad que en muchas competencias las decisiones las toma el Gobierno de España y queremos que Aragón cuente".

"Cuando se habla de agua o cuando se habla de energía, las inversiones más importantes se tienen que hacer desde los ministerios y no siempre la opinión de los aragoneses se cuenta".

"Hay que alinear los objetivos de la Comisión Europea con proyectos que cuenten con el territorio y que tengan en cuenta las peculiaridades del territorio y es una de las cosas muy importantes también que le he transmitido al Vicepresidente de la Unión Europea", también comisario de Cohesión.

DESPOBLACIÓN

En relación a las peculiaridades de Aragón, Jorge Azcón ha hecho notar que "Teruel tiene densidades de población muy por debajo, ya no de lo que es la media, sino de lo que se consideran territorios despoblados, y eso se tiene que tener en cuenta", de forma que "tiene que haber un cambio en los criterios a través de los cuales los fondos europeos se aplican para tener en cuenta otros criterios que no solamente sea el PIB per cápita".

Ha argumentado que "si lo comparas con la media de la Unión Europea o con la media de España dejas de tener en cuenta factores como la dispersión, la orografía o la despoblación que sufre la provincia de Teruel, que nos perjudican esencialmente en la distribución de esos fondos".

