Azcón traslada su pésame a la familia del fallecido en Cerler

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame a la familia y amigos del montañero fallecido este jueves tras la caída de un nuevo alud en la zona del circo Cibollés, en Cerler (Huesca), así como sus "mejores deseos" de recuperación para la otra persona accidentada, que permanece herida.

La avalancha se ha producido en la mañana de este jueves, fuera de pistas, y ha dejado a dos personas atrapadas de un grupo de cuatro: una de ellas ha fallecido y la otra, ha sido trasladada al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con hipotermia.

"Este crudo invierno nos está dejando demasiadas tragedias en la montaña", ha lamentado Azcón, en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--.