Azcón urge a Sánchez a convocar elecciones generales por la corrupción y porque no tiene mayoría ni PGE

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el acto de suelta de linces en una finca de Torrecilla de Valmadrid. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha urgido este miércoles al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales por los casos de corrupción que le rodean, también porque no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados y por no haber Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tras alcanzar un pacto de gobierno PP y Vox también en Castilla y León, el jefe del Ejecutivo aragonés ha aseverado: "La democracia tiene una base fundamental, que son las elecciones" y "hoy en nuestro país vivimos una situación en la que, pese a que hay un Gobierno de España que no cuenta con presupuestos ni mayoría, y que cuenta con escándalos de corrupción, no convoca elecciones: No es lo que ha pasado en las comunidades autónomas en las que gobernaba el Partido Popular".

"Hemos convocado elecciones, le hemos dado la palabra al pueblo, y cuando los ciudadanos votan, lo que nos toca a nosotros es gestionar el resultado de esas votaciones".

"El resultado, tanto en Castilla-León como en Extremadura y Aragón, va a determinar el que haya Gobiernos de coalición y esa es la respuesta democrática que, por desgracia, no vemos que estén dispuestos a dar en el Gobierno de España".

WATERLOO

En otro orden de cosas, Azcón ha recordado que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, "lo ha dejado radicalmente claro", que no viajará a Waterloo para negociar con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, una moción de censura contra Pedro Sánchez.

"No vamos a reunirnos como hace el Partido Socialista con un prófugo de la justicia", ha continuado Azcón, recordando que Puigdemont "formó parte de una intentona golpista para acabar con nuestra democracia", de forma que para el PP "no es un interlocutor, aunque el PSOE crea que es normal pactar con aquellas personas que están huídas de la justicia".