Azcón urge a Transportes a "tomar decisiones inmediatas que eviten la inseguridad que da coger un tren en España"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto al túnel de Bielsa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BIELSA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha urgido este sábado al ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, a "tomar decisiones inmediatas que eviten el miedo, la intranquilidad y la inseguridad que hoy da coger un tren en España".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha considerado "especialmente llamativo" que España no cuente con un sistema de comprobación de la seguridad de las vías, recordando que en 2024 ya había informes que alertaban de que este sistema no funcionaba y que "hoy sigue sin existir un sistema de comprobación de las vías".

"Es tremendo", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, señalando que "hay una relación directa entre lo que ha ocurrido en el Ministerio de Transportes y, por desgracia, los accidentes que estamos sufriendo, y eso es indefendible".

El Gobierno de Aragón se reunirá el próximo lunes, 9 de noviembre, con técnicos y expertos en el sistema de infraestructuras, ha comentado Azcón, quien quiere hablar "cuanto antes" con el Ministerio de Transportes porque "aunque el nuevo ministro sea un parche, las decisiones no pueden posponerse".

Para Azcón "es incomprensible que conozcamos que existen informes que hablan de la falta de seguridad, que se unen a informaciones como que la propia Fiscalía Europea esté investigando qué es lo que ha ocurrido en el sistema ferroviario, investigando en el ADIF y en el Ministerio de Transportes. Las soluciones no pueden retrasarse".

"Tiene que haber soluciones ya para algo que, por desgracia, ha costado ya demasiadas vidas humanas", ha concluido el presidente del Ejecutivo aragonés.