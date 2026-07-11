Azcón: "La Vaquilla se merece ser Fiesta de Interés Turístico Nacional por el orgullo y la imagen que ofrece de Teruel"

La alcaldesa de Teruel, EMma Buj, ayuda a colocarse el pañuelo festivo al presidente de Aragón, Jorge Azcón, este sábado en Teruel. - FABIÁN SIMÓN

TERUEL 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado que las Fiestas de la Vaquilla de Teruel merecen ser reconocidas como celebración de Interés Turístico Nacional por "el orgullo que transmiten de ser turolense y la imagen que se traslada de la ciudad de Teruel. Una imagen que tiene que ver con la alegría, con pasárselo bien, con beber, con bailar, pero también con respetar a todo el mundo", ha resaltado.

Azcón se ha desplazado este sábado a la ciudad de los Amantes para, invitado por la alcaldesa, Emma Buj, y en compañía de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, vivir de cerca las Fiestas del Ángel, unos festejos que ha definido como "espectaculares": "No solamente porque la gente se lo pase increíble, sino porque forman parte de la identidad de los turolenses, de una emoción que se transmite de generación en generación y que es fundamentalmente pasárselo muy bien, pero también el orgullo de ser turolense", ha subrayado el presidente ante los medios de comunicación.

Azcón ha confesado que de todas sus visitas anteriores a Teruel por fiestas, la edición de este año le hace "especial ilusión" por cuanto va a poder vivir esta tarde por primera vez el acto del Campanico y la puesta del pañuelico.

El presidente aragonés ha destacado el carácter especial de estas fiestas "porque las hace la gente, las 22 peñas, que es espectacular que más de 12.000 turolenses formen parte de esas 22 peñas". De ahí el reconocimiento que entiende se han ganado las celebraciones de julio en Teruel.

La condición de Fiesta de Interés Turístico Nacional la concede el Gobierno de España a determinadas fiestas o acontecimientos que tienen una especial relevancia turística, cultural y tradicional a nivel nacional.

Es una distinción honorífica, no una categoría administrativa que cambie la organización de la fiesta y para su concesión se valoran aspectos como la antigüedad y continuidad de la celebración, el arraigo popular y la participación ciudadana, así como la originalidad y diversidad de los actos y su capacidad para atraer visitantes y su promoción turística.

Se sumaría a Las bodas de Isabel de Segura, que ya tienen el reconocimiento de fiestas de interés turístico internacional.

Respecto de la promoción turística y la repercusión que tiene La Vaquilla, Azcón ha señalado el "impacto increíble" en toda la provincia: "A 40 kilómetros de Teruel hoy es complicado conseguir una cama. Algunas quedan, pero pocas, por lo que quien quiera venir este fin de semana o durante los próximos días tiene que correr porque conseguir una cama, un hotel, un albergue, un apartamento es extraordinariamente complicado, pero merece la pena porque van a pasárselo espectacularmente bien, van a disfrutar de las fiestas, van a disfrutar de la calle y estoy convencido de que no se van a arrepentir",