El líder del PP Aragón, Jorge Azcón, junto a un grupo de jóvenes durante un acto de campaña electoral en Zaragoza sobre vivienda. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha explicado este sábado la política de vivienda que Alberto Núñez Feijóo y el PP van a impulsar cuando lleguen al gobierno el próximo 29N y que pasa por aumentar la oferta "porque las viviendas no se prometen, ni se anuncian, se construyen como está haciendo el Gobierno de Aragón y como hará Feijóo desde el primer día".

Azcón ha intervenido junto a la candidata del PP al Congreso, Rocío Dívar, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en una rueda de prensa en Zaragoza en la calle José Pardo Asso, frente a una promoción de vivienda pública que va a entregarse en los próximos meses.

El presidente del PP Aragón ha dejado claro que la política de vivienda del PSOE y Pedro Sánchez ha sido "nefasta", lo que ha hecho que la vivienda pasase de estar en la cola de los problemas de los aragoneses y los españoles a ocupar el primer lugar. "Hoy podemos contar la realidad, cuando llegamos al gobierno nos encontramos una hoja en blanco, no había proyectos, no había ningún tipo de solución para los 47.000 jóvenes aragoneses que necesitan independizarse", ha recordado Azcón, quien dejado claro que su gobierno decidió, desde el primer minuto, hacer de la vivienda una piedra angular de su política.

Para solucionar el problema de la vivienda "no hay que poner parches, hay que poner ladrillos", ha contrapuesto. Así, ha explicado que desde que el PP llegó al Gobierno de Aragón se ha iniciado la construcción directa de 3.600 viviendas, las primeras de ellas se entregarán en 2027, concretamente la promoción del Actur, con 220 viviendas, que forman parte de un plan de 608, éstas y 388 en Valdespartera.

"Cuando entreguemos estas viviendas, todo el mundo podrá comparar, habremos multiplicado por 7 las 86 viviendas que el gobierno socialista de Aragón hizo en 8 años. De las 3.600 viviendas impulsadas, hay ya 2.200 que se están construyendo y 1.400 que se iniciarán en 2027. El próximo año vamos a entregar las primeras 1.000 viviendas de con un alquiler asequible de 500 euros al mes", ha afirmado Azcón.

Además, ha recordado que se está actuando en el conjunto de Aragón, con programas en pequeños municipios, para que se construyan o rehabiliten viviendas; en medianos municipios en colaboración de Suelo y Vivienda de Aragón con los ayuntamientos y, también, en municipios turísticos. "Hoy se está construyendo en 46 municipios turísticos un total de 472 viviendas con más de 90 millones de euros invertidos. La izquierda habla mucho de los trabajadores pero es el PP quien está dando solución a esos trabajadores de los municipios turísticos".

Frente a los hechos del PP, el presidente Azcón ha contrapuesto la que considera "dañina política" aplicada por el PSOE. "Desde que gobierna Sánchez el precio de la vivienda ha aumentado más de un 70 por ciento y el del alquiler el 45 por ciento.

En Aragón se niegan a ceder suelos en los que podríamos estar construyendo hasta 2.000 viviendas, suelos que sí ceden en Cataluña. Cada medida que toman es dañina, sus medidas, sus parches lejos de solucionar los problemas los incrementan, por eso vamos a derogar esa ley de Vivienda que ha reducido el número de viviendas a las que pueden acceder las personas".

DÍVAR: "CADA DECISIÓN SOCIALISTA SACA VIVIENDAS DEL MERCADO"

Por su parte, la candidata del PP al Congreso, Rocío Dívar, ha puesto como ejemplo la política de vivienda de Natalia Chueca y Jorge Azcón "vuestra gestión es la mejor ventana que podemos enseñar a los ciudadanos, en Aragón y en España, porque el modelo de Aragón y de Zaragoza es el que quiere llevar a cabo el presidente Fejóo para el conjunto de nuestro país".

"Pedro Sánchez no tiene ni pudor, ni respeto ni vergüenza. Decidió utilizar a una persona mayor, y su sufrimiento, para intentar movilizar las calles, para intentar sacar rédito electoral para convocar elecciones. Han sido sus políticas las que han convertido el acceso a la vivienda en el primer problema de los españoles.

Del puesto 16 hace ocho años al primer problema", ha afirmado.

Dívar ha señalado que cada vez que toman una decisión sacan más viviendas del mercado, reducen la oferta. "Tenemos a los pequeños propietarios atemorizados, esas personas que tienen un piso en alquiler y a que ahora los retiran por inseguridad y medio Tenemos desahucios, tenemos miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Y tenemos un Gobierno hipócrita y mentiroso, Montse Mínguez ha tenido que dimitir porque su novio era un gran tenedor, con decenas y decenas de viviendas y con desahucios a sus espaldas".

"La candidata del PSOE en Baleares lo mismo, ha proseguido, su pareja otro gran teneder con más de 40 viviendas en las islas Lo de la ministra de Educación, que si alquila un piso VPO que si puede, que si no, que lo aclare de una vez* si puede".

La candidata popular ha dejado claro que el PP va a aprobar una ley antiocupación, va a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes con avales y medidas fiscales.

CHUECA ALUDE AL SOLAR DE CASA 47

Por su parte, Natalia Chueca, ha afirmado que el PSOE ha sido quien ha generado un gran problema de país mientras el PP soluciona problemas con buena gestión, "estamos impulsando nuevos hogares con medidas correctas, impulsando todo tipo de viviendas. Hemos desbloqueado 21 suelos que van a dar lugar a 28000 viviendas, hemos reducido los tiempos de construcción de vivienda. Vivienda libre, VPO y vivienda pública. Desde que gobernamos, en Zaragoza hemos conseguido ofrecer 4.200 viviendas públicas a los zaragozanos.

Este 2026 se van a entregar, entre Valdefierro, Las Fuentes y San José, 386 viviendas de alquiler asequible para jóvenes", ha enumerado.

En contraposición, ha lamentado que el Gobierno de España "no ha hecho ni una, se han ido a un solar en Torrero prometiendo innumerables veces sin haber movido un papel", ha reprochado.