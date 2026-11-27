El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, conversa con una mujer en el centro de Teruel este viernes, último día de la campaña electoral antes de las elecciones generales del próximo domingo. - CHUS MARCHADOR

TERUEL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha pedido a los turolenses como balance de la campaña electoral que reflexionen sobre la situación de España después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez: "Cada turolense, cada aragonés, cada español va a tener que preguntarse si hoy nuestro país ha mejorado o ha empeorado", ha planteado este viernes en Teruel.

El líder de los populares en la Comunidad ha recordado los compromisos de su formación con las ayudas al funcionamiento del 20% y la actualización anual del Fondo de Inversiones de Teruel conforme al IPC.

"Es el Partido Popular quien se ha preocupado de asegurar que las ayudas al funcionamiento se convertirán en una realidad. Exactamente igual que es el Partido Popular quien se compromete a pedir que el Fondo de Inversiones de Teruel se incremente en los próximos años con el IPC".

Azcón ha señalado cuatro grandes debates que han marcado la campaña: la situación de la democracia, la gestión de los servicios públicos, la corrupción y el compromiso de los candidatos con los problemas reales de la provincia de Teruel.

En este sentido, ha cuestionado que "un partido socialista que tiene más imputados que diputados merece seguir teniendo la confianza de los turolenses, de los aragoneses, de los españoles".

El presidente del PP-Aragón ha recordado que Teruel conoce de primera mano los casos que afectan al PSOE y ha aludido al Parador de la ciudad como uno de los símbolos de esta campaña.

"Todo el mundo sabe lo que ocurrió en el Parador de Teruel. Todo el mundo sabe lo que vino a hacer un ministro del Gobierno de España, haciendo famoso al Parador en todo nuestro país", ha recordado.

Azcón ha contrapuesto la campaña del Partido Popular, centrada en los problemas y necesidades de la provincia, con la ausencia de propuestas de otras formaciones. Ha destacado que Alberto Núñez Feijóo ha venido a Teruel a hablar de despoblación, financiación autonómica, infraestructuras, las balsas, el Matarraña, el nudo Mudéjar y la nueva Facultad de Medicina.

El presidente del PP Aragón ha defendido que el voto útil en la provincia: "El voto útil es votar a candidatos que son de Teruel, que viven en Teruel y que conocen los problemas de Teruel. El voto útil es votar a candidatos que se van a preocupar de defender a Teruel y de cambiar España".

En este sentido, ha resaltado la experiencia de la candidatura popular, formada por personas que conocen la realidad de la provincia y que han tenido responsabilidades municipales: "Ese voto sólo lo representa el Partido Popular", ha afirmado, destacando la importancia de contar con representantes que conozcan los problemas sobre los que tendrán que tomar decisiones.

"EL DEBATE DE LA DECENCIA"

Sobre el debate electoral a cuatro celebrado este jueves, Azcón ha destacado el compromiso expresado por Alberto Núñez Feijóo de no aferrarse al poder si no consigue ser presidente del Gobierno: "Creo, sinceramente, que el debate de ayer es el debate de la decencia. Y ese no es un debate de izquierdas ni de derechas. Es un debate de personas decentes, de personas que creen que es posible cambiar Teruel y reconstruir España".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la movilización de cara al próximo domingo y ha subrayado que el resultado de las elecciones será determinante para el futuro de la provincia.

"El voto del próximo domingo tiene que ser un voto para reconstruir España, pero para que de verdad los problemas de Teruel importen".

Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular de Teruel, Alberto Herrero, ha agradecido "el trabajo realizado por toda la candidatura y los equipos durante la campaña, destacando el esfuerzo por llegar a todos los rincones de la provincia".

Herrero ha subrayado que el Partido Popular ha trabajado para recoger las demandas de los turolenses y trasladarles propuestas concretas.

"Estamos a 48 horas, nos faltan poquitos votos para conseguir ese segundo diputado y por eso hago un llamamiento a todo el mundo a que reflexione. Tenemos una oportunidad histórica y el Partido Popular de Teruel no les vamos a fallar", ha concluido.