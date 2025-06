Bancalero se compromete a transformar 1.420 contratos temporales del sistema sanitario en plazas fijas

TERUEL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que su Departamento convertirá en plazas fijas 1.420 plazas que ahora mismo son temporales ateniéndose a lo establecido por la legislación, que teóricamente no permite que un profesional pueda estar más de tres años encadenando contrato tras contrato temporal.

Una mejora que, según ha recordado Bancalero, se une a la OPE convocada de 1.370 plazas: "El Gobierno del Partido Popular ha venido a solucionar los problemas de los ciudadanos, no a crearles más y para ello hay que transformar el sistema de Salud", ha destacado.

Frente a ese engrosamiento de la estructura del sistema sanitario público que, según ha reivindicado, también acometió el gobierno popular de Rudi, Bancalero ha criticado al Ejecutivo socialista de Lambán "que lo que hizo fue cesar a más de 2.600 profesionales, mientras nosotros ahora los vamos a estabilizar. Esa es la diferencia", ha reprochado.

Para llevar a cabo ese proceso administrativo, no obstante, el consejero de Sanidad ha aclarado que el Gobierno se atendrá a lo dispuesto por la legislación y respetando los derechos de los trabajadores que pueden optar a estas plazas.

"No podemos pasar por alto que existe una legislación que no permite que un profesional esté más de 3 años contratado y no olvidemos que los trabajadores tienen derechos a poder optar por una plaza que no podemos adjudicar a dedo a alguien porque entiende que esa plaza es suya", ha defendido.

Una afirmación con la que viene a responder a los sindicatos CCOO y CSIF, que este lunes se han concentrado en las escaleras del Hospital Clínico Lozano Blesa para poner de manifiesto la situación de incertidumbre que viven más de 1.400 profesionales del Servicio Aragonés de Salud, que encadenan contratos temporales desde hace más de tres años sin formar parte de la plantilla estructural.