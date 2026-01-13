Bancalero pide a Mónica García "reconducir" la reforma del Estatuto Marco y tener en cuenta a todos los implicados

Archivo - El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, "reconducir" el proceso de reforma del Estatuto Marco del personal estatuario del Sistema Nacional de Salud, para incorporar de manera efectiva a todos los actores implicados, incluidos los representantes del colectivo médico.

Así lo indica en una carta que ha enviado a la ministra, en respuesta al escrito recibido del Ministerio de Sanidad, con fecha 12 de enero de 2026, relativo al último borrador de la propuesta de Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.

Bancalero ha manifestado que dado el impacto que tiene una reforma de este alcance sobre la planificación de los recursos humanos, la organización de los servicios sanitarios y la financiación autonómica es preciso un enfoque global, que no puede sustituirse por avances unilaterales, ni por acuerdos parciales.

El titular de Sanidad en Aragón ha afirmado que el proceso seguido hasta la fecha "dista de responder a un esquema de cooperación real entre administraciones". Según ha detallado, la forma de proceder del ministerio ha dificultado que las comunidades autónomas puedan analizar con rigor las propuestas planteadas y formular aportaciones en tiempo y forma.

Bancalero ha recordado que las comunidades autónomas reclamaron el pasado mes de julio, en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, retomar un trabajo técnico estructurado. Además, manifestaron que cualquier modificación del Estatuto Marco debía sustentarse en memorias técnicas, jurídicas y económicas que permitieran evaluar su viabilidad y su impacto real. Pero, a día de hoy, dicha documentación no ha sido remitida, pese a haber sido solicitada reiteradamente por la Comunidad Autónoma de Aragón, ha apostillado.

Por otra parte, el consejero ha indicado, en la carta, que para mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios cualquier reforma debe abordarse desde una visión integradora y una planificación coherente con los recursos humanos disponibles, no como un elemento de división entre categorías profesionales, entre administraciones o dentro del propio Gobierno de España.

Por ello, Bancalero ha considerado imprescindible reconducir el proceso, incorporando de manera efectiva a todos los actores implicados, incluidos los representantes del colectivo médico, y retomar una metodología basada en el rigor técnico, la transparencia y el respeto competencial.

Aragón está dispuesto a estudiar todas las propuestas que se planteen, siempre que se acompañen de las memorias técnicas, jurídicas y económicas preceptivas y que el trabajo se realice de forma coordinada con los ministerios cuyas competencias se ven directamente afectadas, en particular los de Hacienda y Función Pública, ha dicho.

El consejero ha reiterado su disposición al diálogo y ha exigido cooperación institucional, "desde el convencimiento de que solo desde el respeto mutuo, el rigor y la corresponsabilidad financiera puede abordarse una reforma de la trascendencia del Estatuto Marco".