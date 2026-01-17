La base del 112 de Blancos de Coscojar (Teruel) amplía su actividad al horario nocturno a partir de la próxima semana

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, este sábado en la helisuperficie de Blancos de Cosojar (Teruel), que amplía su actividad al horario nocturno la próxima semana - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acompañada del director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha visitado este sábado la base de Blancos de Coscojar, "un enclave estratégico del 112 Aragón en la provincia de Teruel".

Así ha definido Buj esta infraestructura que se encuentra situada en la base forestal del mismo nombre, en un monte de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón muy próximo a la ciudad de Teruel.

Ubicada a una altitud de 988 metros sobre el nivel del mar, la base se ha consolidado como un recurso estratégico dentro del sistema de emergencias del 112 Aragón por su posición y condiciones operativas.

La base de Blancos de Coscojar es una instalación compartida entre el 112 Aragón y el dispositivo INFOAR, que permite una gestión coordinada y eficiente de los recursos aéreos destinados tanto a emergencias sanitarias, como a emergencias por incendio forestal, o a cualquier actuación de protección civil.

El helicóptero del 112 opera desde esta base de manera permanente desde el año 2020, cuando se llevó a cabo el traslado desde el aeropuerto de Teruel.

Las instalaciones se estructuran en una "zona tierra" y una "zona aire". En la zona tierra, INFOAR dispone de un edificio destinado a la vida diaria de los pilotos y brigada forestal, con zonas de descanso, gimnasio y oficina, mientras que el 112 cuenta actualmente con un hangar y una zona de vida de carácter provisional, propiedad de la empresa adjudicataria Eliance.

Está prevista, en una fase posterior, la ejecución de las infraestructuras definitivas que permitirán mejorar las condiciones operativas y funcionales de la base.

La zona aire está compuesta por tres estacionamientos para aeronaves: dos destinados a INFOAR y uno asignado al 112 Aragón, este último ya adaptado a operativa de 24 horas. La base dispone además de una cuba de combustible, lo que refuerza su autonomía y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Durante la visita, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado la importancia de la reforma de esta base que va a permitir ampliar el vuelo del helicóptero las 24 horas del día a partir de la semana que viene.

Esta reforma ha supuesto una inversión de 250.000 euros, según ha precisado Buj, que ha subrayado también que la ampliación de la actividad al horario nocturno "puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte" en los casos de emergencias sanitarias. También ha subrayado la alcaldesa el servicio que en materia forestal presta esta base en época estival.

Por su parte, el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha señalado que la ampliación de la operatividad de la base de Blancos de Coscojar se enmarca dentro del Plan de implantación de la Red de helisuperficies H24 del Gobierno de Aragón para reforzar la red de recursos aéreos del 112, mejorar la equidad territorial en el acceso a los servicios de emergencia y garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones de especial gravedad en todo el territorio autonómico.

CERCA DE 200 VUELOS EN UN AÑO

Durante el año 2025, la base de Blancos de Coscojar registró un total de 192 vuelos y acumuló 290 horas de vuelo, todas ellas realizadas en horario diurno.

La adecuación de estas infraestructuras permite ampliar la operatividad al horario nocturno, lo que supondrá un avance significativo en la capacidad de respuesta del sistema de emergencias en la provincia de Teruel, dando soporte directo al Hospital Obispo Polanco.