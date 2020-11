Beamonte dice que el Gobierno de Lambán "está atrincherado" y desconoce la realidad del territorio

ZARAGOZA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este martes que el Gobierno regional de Javier Lambán "está atrincherado hace mucho tiempo" y "ha perdido la realidad de lo que ocurre en el territorio".

Ha presidido una reunión con el presidente provincial del PP Zaragoza, Ramón Celma, y todos los diputados provinciales de este partido, tras la que ha afirmado --en rueda de prensa-- que "no basta con hacer discursos", sino que "se trata de actuar y no estar mirando a lo que ocurrió hace cinco o siete años" porque "nuestra tierra necesita futuro, no mirar hacia atrás".

Beamonte ha urgido a Lambán a "escuchar y actuar", afirmando que el Ejecutivo de Lambán está dejando "un déficit" en materia de economía, conectividad, infraestructuras básicas, transporte, sector primario, sanidad y educación, y ha avisado de que "nuestros municipios están siendo los grandes olvidados".

Ha contrapuesto la gestión de la Junta de Castilla y León, que ha destinado 93 millones de euros a las entidades locales, con los "cero euros" del Gobierno de Aragón aparte de los fondos incondicionados, añadiendo que "las diputaciones han aportado dinero a la Comunidad". Ha preguntado "cuáles son las propuestas serias" del Ejecutivo regional.

El presidente regional del PP ha criticado la "lenta" actuación del Gobierno de Lambán cuando "los problemas se han intensificado" por la COVID-19 y le ha exigido que actúe "con más cercanía y proximidad, diciendo la verdad" y también "dejar de utilizar la FAMCP como elemento de justificación de todo lo que ocurre en el ámbito de las entidades locales". A su juicio, en general "no hay respuesta" del Gobierno a los problemas.

El PP Aragón asumirá "el papel no solo de control, sino de exigencia y responsabilidad" para "intentar abrir los ojos al Gobierno para que tome decisiones" y también defenderá a los municipios. "Basta de discursos vacíos", ha reclamado Beamonte, quien ha emplazado a impulsar todos los proyectos "que tengan visos de salir" adelante, no solo en el ámbito municipal, sino en otras áreas.

CONTROL AL GOBIERNO

"No tuvimos inconveniente en arrimar el hombro y lo seguiremos haciendo", ha continuado Beamonte, quien ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico que no sea "desleal" con los partidos que hacen aportaciones, tras lo que ha advertido de que "pueden intentar comprar, silenciar, acercar, pero lo que no van a poder conseguir nunca es el silencio del PP en el ejercicio del control de la acción del Gobierno", que es "una obligación legítima, tanto como gobernar".

Con la reunión de este lunes y las que mantendrá con los diputados provinciales y presidentes del PP de Huesca y Teruel, Beamonte quiere "reforzar la estructura del partido y trabajar por ampliar la base", dejando claro que el PP es un partido "abierto, en el que cabe todo el mundo" y que su objetivo es "ofrecer una alternativa seria al Gobierno del cuatripartito" para vencer "la situación de desgobierno que nos acompaña en estos momentos".

"Los alcaldes, concejales y presidentes y consejeros comarcales son fundamentales", líder del PP, quien ha resaltado que este partido gobierna numerosos ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, entre otros el de la capital, tras lo que ha manifestado que "la vida sigue su curso y si el territorio tenía problemas ahora se han agudizado mucho más" por la COVID-19.

PGE

Por su parte, Ramón Celma ha apostado por abordar los "problemas concretos" de los municipios, avisando de que "el largo plazo, para la inmensa mayoría de la gente, es una semana y media o dos semanas" para ver "cómo evoluciona su negocio, si siguen en su puesto de trabajo, si cobran el ERTE", lo que "viven y padecen de manera directa los alcaldes".

En este contexto, el PP Zaragoza ha promovido, a través del grupo popular del Congreso de los Diputados, la presentación de enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que atañen a temas como la avenida de Cataluña y la avenida de Navarra, en la ciudad de Zaragoza, o la limpieza del cauce del río Ebro y las obras hidráulicas. Celma quiere "escuchar a toda la gente que lo está pasando mal y ser su altavoz".