Beltrán, sobre el acuerdo PP-Vox en Zaragoza: "Lo pagaremos tanto en salud como en dinero"

ZARAGOZA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, considera que el acuerdo de última hora de PP y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar los presupuestos de la ciudad es una "claudicación política" con la que la alcaldesa Natalia Chueca "se vuelca a las políticas ultraderechistas", al tiempo que ha advertido de que "los zaragozanos lo vamos a pagar, tanto en salud como en dinero".

Beltrán ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación durante la presentación del balance de siniestralidad vial en Aragón en 2025.

El representante del Gobierno de España en Aragón ha lamentado que "lo que hace unas semanas era una línea roja, se ha convertido en una alfombra roja para la entrada por la puerta grande y el refuerzo de Vox en las políticas municipales", y ha defendido la conveniencia de contar con una Zona de Bajas Emisiones --ZBE-- con argumentos como la reducción de la contaminación, el fomento de la movilidad y las ayudas públicas al transporte y asemejándola al "esfuerzo" que hacen los ciudadanos a la hora reciclar.

"Nos estamos cargando de un plumazo de todo un proyecto de ciudad sostenible y respetuosa con el medioambiente para contribuir colectivamente a un planeta más sostenible, y estamos hablando de que Vox es un partido absolutamente convencido de que el cambio climático no existe", ha confrontado.

Además, en referencia a si con esta modificación siguen garantizadas los 22 millones de euros en ayudas al transporte, Beltrán se ha remitido a la lectura de la letra pequeña porque "esto de que activaremos las sanciones cuando haya una alta contaminación en el ambiente, siendo que en Zaragoza esto se produce muy poquitas horas o días al año, es hacerse trampas al solitario".

"Esto nos lo saltamos simplemente por llegar a un acuerdo con Vox, como la ofrenda en el altar de Vox de la consejera de Servicios Sociales preguntando por las afecciones que la regularización masiva de inmigrantes va a tener para la ciudad de Zaragoza", ha criticado.

Por ello, el delegado del Gobierno ha alertado de lo que a su juicio está por venir: "Ya podemos ir preparándonos a los acuerdos con Vox. Hemos visto el de la ciudad, queda otro para la Comunidad autónoma. Ahora, por un voto, por una silla, se han llevado por delante un acuerdo muy importante para la ciudad --en referencia a la ZBE--. No digo ya si esto lo multiplicamos por ocho", en alusión al posible acuerdo de gobernabilidad en Aragón entre ambas formaciones.