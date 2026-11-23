El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaraagoza, Fernando Beltrán ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con representantes del sector cultural aragonés. - PSOE

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha denunciado este lunes que el Gobierno de Jorge Azcón dejó perder en 2025 más de 740.000 euros procedentes del Ministerio de Cultura y que otros 636.000 euros correspondientes a este año están en riesgo de no ejecutarse, según ha alertado la Asociación de Profesionales de la Cultura de Aragón, PROCURA.

Beltrán ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con representantes del sector cultural aragonés en el que ha participado la también candidata socialista Marta Gracia.

"Al PP la cultura le molesta: o la censuran o la asfixian", ha afirmado Beltrán, quien ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya desaprovechado recursos destinados a llevar la cultura a los pueblos, acercar el arte a los centros educativos y apoyar a las salas de cine.

El candidato socialista ha criticado también la escasa inversión autonómica en cultura. "Es una doble irresponsabilidad: Azcón no destina suficientes recursos propios a la cultura y tampoco aprovecha los que recibe del Gobierno de España. Es difícil encontrar un ejemplo más claro de lo que significa gobernar mal. No es que Azcón no consiga más recursos para Aragón. Es que ni siquiera sabe gestionar los que ya tenemos", ha señalado.

Beltrán ha advertido de que esta situación tiene consecuencias directas para el sector cultural aragonés y para el conjunto de la ciudadanía. "Hablamos de oportunidades para nuestros jóvenes, de actividad económica para nuestros pueblos y del futuro de los profesionales de la cultura aragonesa", ha subrayado.

Frente a esta gestión, el cabeza de lista al Congreso por Zaragoza hdestacado las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar el acceso a la cultura, entre ellas el Bono Cultural Joven de 400 euros para quienes cumplen 18 años y el programa Cine Sénior, que permite a los mayores de 65 años acudir al cine por solo dos euros. También ha recordado que el programa electoral socialista propone crear un nuevo abono de cine de 15 euros mensuales para los menores de 25 años.

"Mientras el Gobierno de España trabaja para que la cultura llegue a más personas, independientemente de su edad, sus recursos o el lugar donde vivan, el Gobierno de Aragón deja escapar precisamente los fondos destinados a ese objetivo", ha lamentado.

Durante el encuentro, Beltrán y Gracia han abordado con los representantes del sector los principales retos de la cultura aragonesa y la importancia de apoyar a sus profesionales, fortalecer la actividad cultural en el medio rural y garantizar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones.