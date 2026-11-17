El cabeza de lista del PSOE Zaragoza al Congreso, Fernando Beltrán, en la localidad de Gotor. - PSOE

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha reivindicado este martes en la localidad de Gotor las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar el empleo, favorecer el emprendimiento y generar nuevas oportunidades en el medio rural.

En su visita a Gotor, Beltrán, que ha estado acompañado por el vicesecretario general del PSOE Zaragoza, José Carlos Tirado; la candidata socialista al Congreso, Marta Gracia, y el alcalde, José Ángel Calvo, ha destacado especialmente las medidas para fomentar el empleo femenino y ha recordado que Aragón cuenta con 30.000 mujeres más afiliadas a la Seguridad Social desde la aprobación de la reforma laboral.

Además, ha realzado la nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros que aprueba este martes el Gobierno de España.

"Mientras España alcanza cifras históricas de empleo y seguimos avanzando en salarios y derechos laborales, Azcón no ha hecho los deberes en Aragón", ha señalado durante su visita al Centro Tecnológico Rural Avanzado de Gotor, donde ha conocido un proyecto de emprendimiento vinculado a la digitalización del patrimonio que ha recibido ayudas del Gobierno de España para luchar contra la despoblación. "La mejor manera de luchar contra la despoblación es crear empleo, garantizar servicios públicos y conseguir que las mujeres y los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida sin tener que abandonar sus pueblos", ha señalado Beltrán.

El Centro de Digitalización de Patrimonio es fruto del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Gotor, la Diputación de Zaragoza, que ha contribuido a la rehabilitación de las instalaciones, ADRI Calatayud-Aranda y la Fundación Aragón Emprende, que desde 2022 impulsan este espacio dedicado al emprendimiento y la digitalización del patrimonio.

"Este proyecto demuestra que el futuro de nuestros pueblos no pasa por resignarse a perder población, sino por invertir en talento, innovación y oportunidades. Y demuestra también que las políticas públicas pueden transformar el territorio y abrir nuevas posibilidades para las mujeres que quieren vivir y trabajar en el medio rural", ha destacado Beltrán.

EMPLEO FEMENINO

Beltrán ha destacado los avances del empleo femenino en Aragón, donde desde la aprobación de la reforma laboral en 2022 hay más de 30.000 mujeres adicionales afiliadas a la Seguridad Social.

"Hoy tenemos cifras históricas de empleo femenino. Hay 30.000 mujeres aragonesas más trabajando y cotizando a la Seguridad Social desde la reforma laboral. Y esto no es fruto de la casualidad, sino de unas políticas que han situado la igualdad de oportunidades y los derechos laborales en el centro de la acción del Gobierno", ha afirmado.

El candidato socialista ha destacado que la reforma laboral, las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional y la ampliación de los permisos y derechos de conciliación han contribuido a mejorar las condiciones laborales de las mujeres. En este sentido, ha celebrado el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros mensuales, aprobado hoy por el Gobierno de España, que supone una subida de 65 euros al mes y sitúa la retribución mínima anual en 18.004 euros.

"La igualdad también se construye con mejores salarios, empleos estables y derechos que permitan conciliar la vida laboral y familiar. Y el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado que es posible avanzar en todas estas cuestiones al mismo tiempo", ha señalado.

Beltrán ha defendido que estos avances deben llegar también a los municipios más pequeños, donde las dificultades para encontrar empleo y conciliar pueden convertirse en un obstáculo añadido para que las mujeres permanezcan en el territorio.

El candidato socialista ha advertido de que las elecciones del próximo 29 de noviembre sitúan en el centro del debate el futuro de las políticas laborales, la igualdad y los derechos sociales conquistados durante los últimos años.

"El 29 de noviembre nos jugamos seguir avanzando en salarios, derechos laborales, igualdad y conciliación o abrir la puerta a quienes quieren dar marcha atrás en todas estas conquistas. Frente a los recortes que plantean PP y Vox, los socialistas vamos a seguir defendiendo la reforma laboral, los derechos de las mujeres y las políticas que permiten que cada vez más personas tengan un empleo digno", ha asegurado.

Beltrán ha contrastado los datos de empleo en España con la evolución del desempleo en Aragón y ha reclamado al Gobierno de Jorge Azcón una mayor implicación en las políticas de creación de empleo.

"Mientras España alcanza cifras récord de ocupación, Aragón necesita un Gobierno autonómico que haga sus deberes y aproveche todo su potencial para crear oportunidades. Especialmente para las mujeres, los jóvenes y quienes quieren seguir viviendo en nuestros pueblos", ha señalado. Beltrán ha visitado después Illueca y ha recordado: "Queremos pueblos vivos, con oportunidades de empleo, con servicios públicos y con futuro. Que nacer o vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos oportunidades".